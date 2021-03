Maxi Andreis finalizó tercero en Olavarría Deportes 29 de marzo de 2021 Redacción Por PODIO EN EL TURISMO PISTA

FOTO FACEBOOK MAXI ANDREIS. En el podio de Olavarría.

El rafaelino Maximiliano Andreis (Corsa) cerró ayer un gran fin de semana en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de la ciudad de Olavarría, que sirvió de marco a la segunda fecha del campeonato argentino de Turismo Pista.

Maxi había sido tercero en su serie del sábado y en la competencia final ocupó el mismo lugar en la Clase 2, sumando puntos importantes para el certamen, en una prueba que fue ganada por el cordobés Matías Cravero (Corsa), seguido por Santiago Tambucci (Celta).

En cuanto a los otros representantes de esta ciudad, Máximo Gauchat (Corsa) finalizó 15° -había sido tercero el sábado en su serie- y Ricardo Saracco (VW Up) terminó 35° en el trazado bonaerense.

En la Clase 1 se impuso Agustín Gajate, escoltado por Martín Chico y Matías Alvarez (todos con Fiat Uno).

En la Clase 3 ganó Thiago Martínez (Etios), seguido por Tomás Sniechowski y Renzo Cerretti (ambos con Kinetic).

Clase 2 (final): 1° Matías Cravero (Corsa), en 25m22s494, a un promedio de 134,389 Km/h; 2° Santiago Tambucci (Celta) a 875 milésimas; 3° Maximiliano Andreis (Corsa) a 5s693; 4° Franco Fauret (VW Up) a 12s728; 5° Nicolás Bonfiglio (Corsa) a 18s540; 6° Favio Grinóvero (Corsa) a 18s904; 7° Pablo Vázquez (VW Up) a 19s218; 8° Lucas Bayala (Ka) a 20s225; 9° Bautista Bustos (Ka) a 25s082; 10° Santiago Villar (Corsa) a 26s983... 15° Máximo Gauchat (Corsa) a 35s556... 35° Ricardo Saracco (VW Up) a 2 vueltas.