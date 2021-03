Un domingo de empates Deportes 29 de marzo de 2021 Redacción Por LIGA PROFESIONAL

FOTO NA EN BLANCO. River y Racing no abrieron el marcador.

River no logró ayer romper el cerrojo defensivo que le propuso Racing, incluso pese a jugar con un hombre de más los últimos 30 minutos por la expulsión del juvenil Juan Cáceres, para protagonizar un empate 0-0 que no les sirve a ambos para acomodarse en la zona A de la Copa de la Liga Profesional, pasada la séptima fecha. El encuentro fue muy friccionado y trabado en mitad de cancha, con pocas chances de gol, y donde el planteo de Racing, que le cedió la iniciativa al "Millonario", fue más efectivo que las ideas de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Esta fue la síntesis: Estadio: Monumental. Árbitro: Fernando Rapallini. River: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco (Girotti); Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino (Carrascal); Julián Álvarez, Rafael Santos Borré (Fontana) y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez (Matías Rojas), Kevin Gutiérrez (Orban), Leonel Miranda, Ignacio Piatti(Pillud); Tomás Chancalay (Julián López) y Enzo Copetti (Lovera). DT: Juan Antonio Pizzi.

Incidencia en el segundo tiempo: 15m expulsado Cáceres (Rac), por doble amarilla.



OTRO EMPATE DE GRANDES

Boca tuvo la gran chance de irse ganador de Avellaneda, pero Sebastián Sosa le atajó un penal a Sebastián Villa sobre la hora y el clásico con Independiente terminó 1 a 1, en el marco de la séptima fecha de la Zona B. Gastón Togni, de cabeza, a los 24 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el "Rojo", aprovechando un buen centro de Sebastián Palacios desde la derecha y una muy mala salida del arquero Esteban Andrada.

Ya en el complemento, otro cabezazo, esta vez del defensor peruano Carlos Zambrano, a los 9 minutos, tras un preciso tiro libre desde la derecha de Mauro Zárate, le permitió a Boca alcanzar la igualdad. Cuando se jugaba tiempo de descuento, el defensor Ayrton Costa cometió penal al manotear la pelota en un envío aéreo, Villa se hizo cargo de la ejecución, pero Sosa adivinó su intención, volando sobre su derecha, y desvió el remate.



VELEZ SIGUE LIDER

Tras noventa minutos de dominio alternado y con varias situaciones, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield finalmente igualaron en un gol, al cabo de un muy entretenido encuentro disputado ayer en el marco de la séptima jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Marcelo Benítez, a los 18 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el elenco de Florencio Varela, en tanto que Cristian Tarragona, a los 15 del complemento, niveló las acciones para el conjunto de Liniers. Ambas formaciones terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Enzo Fernández, a los 43 minutos del primer tiempo en el local, y de Emiliano Amor, a los 10 del complemento en el equipo velezano.



IGUALDAD EN CORDOBA

Talleres de Córdoba y Godoy Cruz igualaron 1 a 1 en el Interzonal de la séptima fecha. Wilder Cartagena puso en ventaja al elenco mendocino, a los 13 minutos de la primera parte mientras que el conjunto cordobés logró el empate por medio del jugador Carlos Auzqui, a los 14 de la segunda parte.



HOY, TRES MAS

La jornada continuará este lunes de la siguiente manera: a las 19 Estudiantes vs. San Lorenzo (Andrés Merlos); a las 21.15 Atlético Tucumán vs. Newell's Old Boys (Yael Falcón Pérez) y Huracán vs. Gimnasia La Plata (Darío Herrera).



PRINCIPALES POSICIONES

Zona 1: Colón 19 puntos; Central Córdoba, Banfield y Racing 12; River y Estudiantes 11; Argentinos Juniors y Rosario Central 9.

Zona 2: Vélez 16 puntos; Independiente y Lanús 13; Defensa y Unión 11; Boca 10; Gimnasia y Talleres 9.