Gentinetta al Final Four en Sudamericana

Berazategui se impuso por 46-45 ante Quimsa de Santiago del Estero en el cierre del grupo C de la Liga Sudamericana de Básquet, en cancha de Obras en la noche del sábado, con otra destacada labor de la rafaelina Candela Gentinetta, goleadora del equipo ganador con 11 puntos y 6 rebotes. De esta manera el equipo bonaerense, que previamente se había impuesto a Victoria Cogarol de Ecuador y Leonas Guaraníes de Paraguay, clasificó invicto al Final Four del torneo.

Lamentablemente, debido al agravamiento de la pandemia de Covid-19 en toda Sudamérica, que afecta en forma directa a la participación de clubes y ciudades sedes de grupos de la II Liga Sudamericana femenina, el Comité Ejecutivo, tras analizar profundamente el informe elevado por la Comisión de Liga Sudamericana, resolvió postergar tanto la disputa del grupo “A” -que debía realizarse en Chile- como de la Final Four que iba a realizarse a partir del 10 de abril.

En julio habrá una nueva evaluación para determinar cuándo y dónde podrá realizarse.



GANARON CAI Y QUILMES

Con dos partidos comenzó este domingo la tercera fecha del torneo Preparatorio de primera división de la ARB. Por la Zona B Independiente derrotó como visitante a Peñarol por 81 a 62, destrabando en el último cuarto -ganado 27 a 12 por los dirigidos por Walter Storani-. Los parciales fueron 21-11, 31-35 y 49 a 54. Por esta zona el martes a las 21 jugarán Ben Hur y Unión en el Coliseo del Sur.

En el otro partido, Argentino Quilmes logró su primera victoria en el torneo. En el Elías David derrotó a 9 de Julio por 76 a 62. Los parciales fueron 19-17, 34-31 y 54-48. En los 10 minutos finales el elenco dirigido por Gustavo Casazza amplió la brecha con un 22-14 que le permitió llevarse sin problemas el triunfo. Este grupo se completa este martes con el duelo de líderes entre Libertad y Atlético, en Sunchales, a las 21.30.