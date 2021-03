Querido Ruso Deportes 29 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Me dijeron algunos quilmeños amigos que te vieron la otra anoche. No pudieron precisarlo con sus ojos, por eso acudieron a la ayuda de sus corazones. Allí ya no hubo dudas.

El escenario, las palabras y el protocolo fueron parte de esta alegría que, sin dudarlo, será mucho más que eso, ya que muchos pibes podrán estar allí jugando y riendo, alejados de otras cosas que siempre tientan y tanto daño provocan. Como a vos te hubiese gustado.

Lleva tu nombre el espacio. Justicia total; de los muchos que amaron y aman “al Quilmes” (cómo solías decir), tu pasión está en el listado de los que también sufrieron. No importa el orden, solo el club.

Inmenso homenaje de quienes tienen la responsabilidad de conducir en estos días una entidad social, terrible desafío que merece un aplauso. También mi personal agradecimiento, porque en vos están presentes miles de dirigentes que se preocupan por los chicos.

Me acordaba del día que me dijiste que tus cenizas estarían siempre en el amado suelo quilmeño de la calle Bollinger. Lloramos juntos (también estaba Omar) y aún se te extraña.

Algunos pibes no habían nacido cuando te fuiste (hace casi veinte años). Otros, quizás no te recuerden. No importa, hace rato que sos más que un símbolo.

Los madrugadores de siempre me dicen que el amanecer del sábado te encontró en el sitio, caminando nostalgias con Agustín a tu lado, que después te fuiste al Grau a degustar un café y jugar un dominó. Mirá las cosas que pasan cuando la eternidad te reclama.

Un día de estos paso por el estadio y te doy un abrazo.



Edgardo Peretti