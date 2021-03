Atlético igualó y continúa sin victorias Deportes 29 de marzo de 2021 Redacción Por Por la 3era fecha de la Zona B, la Crema volvió a empatar ayer 0 a 0. Fue en su visita a San Telmo, donde fue superado en el primer tiempo y superior en el complemento, teniendo las mejores chances como para ganarlo hasta que fue expulsado González. El elenco de Otta sumó su segundo punto en el certamen, acumula 8 partidos sin triunfos y buscará cortar la racha el próximo sábado cuando reciba a Defensores de Belgrano desde las 16.

FOTO PRENSA SAN TELMO EMPATE AGRIDULCE. Guillermo Funes tuvo en sus pies la chance más clara para ganarlo, pero definió a las manos del arquero con todo el arco libre.

Atlético de Rafaela continúa si poder ganar en la Primera B Nacional. Por la 3ª fecha de la Zona B, ayer el equipo rafaelino cosechó su segundo 0 a 0 consecutivo frente a San Telmo en la Isla Maciel, que hasta el momento viene realizando una campaña similar en este arranque de campeonato, y sumó su segundo punto sobre 9 posibles. De todos modos, lo que se rescata de ayer fue que la Crema volvió a mantener su arco en cero nuevamente, más allá de que en defensa fue un tanto desprolijo en el primer tiempo, y que estuvo más cerca de ganarlo, sobre todo por la mejoría en ataque que evidenció el equipo en el complemento. Igualmente, le sigue costando en la definición, un tema en el que habrá que trabajar y mejorar mucho también para tratar de ser protagonista nuevamente, ya que ayer volvió a desperdiciar un par de chances muy claras.

Fueron dos caras totalmente opuestas las que evidenció el equipo que ayer dirigió otra vez Félix Benito. En primer lugar, Atlético fue claramente superado por El Candombero en los primeros 45', donde el local comenzó mucho mejor, presionando y generando peligro en los primeros minutos, donde Sara tuvo que intervenir de manera importante en un par de oportunidades ante el peligroso Rueda, que complicó bastante a la última línea. Luego de pasarla mal, de a poco la vista fue emparejando el trámite, pero sin generar demasiado peligro, aunque Esquivel, con algunas apariciones, le dio algo de profundidad en ofensiva y algo de trabajo a González.

En el complemento, después de un inicio parejo y sin llegadas, Atlético empezó a tener más la pelota y a ser superior al dueño de casa, que ya no fue tan intenso. Y en 1 minuto, entre los 23' y los 24', tuvo su mejor momento como para poder ganarlo, con 3 chances muy claras que no pudo aprovechar. Un tiro libre magistral de Bieler dio en el palo izquierdo de González luego de un manotazo salvador del propio arquero, y en el rebote, Chimino -que pudo haber rematado-, asistió en el medio del área chica a Funes, que increíblemente, con todo el arco a su disposición, definió mal a las manos del portero local. Y tras cartón, Meza, que ingresó bien, y muy enchufado, asistió a Esquivel en la primera que tuvo, pero el delantero, luego de eludir al arquero, definió mal también con casi todo el arco libre.

Ya con la expulsión de González -roja directa-, cuando derribó cerca del área grande a un adversario que quedaba mano a mano con Sara a 10' del final, Atlético sólo se encargó de mantener el empate y no fue tan insistente en ofensiva, y el local empezó a crecer y tuvo más empuje con 1 jugador más pero casi no hizo nada como para quedarse con la victoria. En definitiva, fue una igualdad con sabor agridulce para la Crema, que jugó mejor en el ST y tuvo las mejores opciones para sumar de 3 por primera vez. El próximo sábado, desde las 16, los de Otta recibirán a Defensores de Belgrano con el objetivo de volver a cantar victoria luego de 8 partidos sin triunfos y para empezar a escalar algunos lugares en la tabla, donde se encuentra en el anteúltimo lugar.