San Telmo 0 - Atlético 0 Deportes 29 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Estadio: Dr. Osvaldo Baletto.

Arbitro: Sebastián Zunino.



SAN TELMO: Alan González; Lucas Arce, Lucas Meza, Héctor González y Franco Quiroz; Alexander Zurita (85′ Lucas Melgarejo), Damián Toledo, Ricardo Ramírez (69′ Gastón Ada) y Ramiro López; Esteban Rueda y Javier Velásquez (7′ Thomas Amilivia). DT: Pablo Frontini. SUP: Alan Ferreyra, David Achucarro, Gastón Albornoz, Gonzalo Añasgo, Cristian Medina y César Carranza.

ATLETICO: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Cristian González y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina (82′ Roque Ramírez) y Guillermo Funes (72′ Diego Meza - 82′ Tomás Baroni); Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Felix Benito. SUP: Nahuel Pezzini, Federico Recalde, Alex Luna, Germán Lesman, Enzo Avaro y Bautista Tomatis.



Incidencias: fue expulsado a los 34 del ST, Cristian González (A).

Goles: No hubo.