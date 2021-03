Se hacía pasar por "curandero", le sacó fotos desnuda y la extorsionó

Un hombre fue detenido por la Policía de Santa Fe, tras ser denunciado por extorsión por una mujer de 49 años.

La víctima explicó que hace unas semanas fue contactada mediante la red social Facebook, por una persona que se presentó como “curandero”, ofreciéndole ayuda espiritual a raíz de un mensaje que había publicado la denunciante.

A raíz de un mal momento familiar por el que transitaba, aceptó el ofrecimiento y continuó el contacto a través de Whatsapp, donde el sujeto le solicitó 2.000 pesos y datos personales propios y de la pareja, para la “curación y limpieza espiritual”.

La víctima le giró el dinero requerido, y posteriormente recibió una videollamada del supuesto curandero, en donde le realizaría la sesión de curación espiritual.



En esa comunicación, el sujeto la indujo a quitarse todas las prendas de vestir para que no interfirieran en el ritual.

La damnificada, convencida, y siguiendo las instrucciones del supuesto curandero, cumplió cada una de sus indicaciones.

Tras varios días, el extorsionador volvió a contactarse, pero ya no se mostraba tan comprensivo y empático.



Le envío por Whatsapp a la víctima varias capturas de la videollamada, donde se veía a la misma desnuda en posiciones donde se apreciaban sus partes íntimas, exigiendo la suma de 70.000 pesos con la amenaza de difundir estas imágenes y videos a sus contactos de Facebook, y viralizarlos a través de plataformas digitales.

La víctima recurrió a la Policía de Investigaciones, que pudo establecer que el presunto extorsionador era un sujeto de 30 años de edad, oriundo de Santa Fe, de acuerdo a lo publicado por El Tribuno, de Salta.



Con las pruebas recolectadas, se autorizó a realizar el allanamiento en la calle Risso al 3680 de la ciudad de Santa Fe.

En el lugar se secuestró un celular, pero no fue posible dar con el sospechoso ya que este se encontraba detenido en la cárcel de Las Flores.

En el penal se realizó otra orden de registro, y se efectuó la detención del imputado a quien notificaron de la causa que se tramita en su contra por el delito de extorsión.