Balance de sus realizaciones

Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se pudo disfrutar del programa "Verano Acá", propuesta de la Municipalidad de Rafaela pensada para todas las edades y destinada a toda la familia, con actividades culturales, artísticas y recreativas para disfrutar de la ciudad al aire libre durante el verano.

Esta agenda, con nuevas alternativas adecuadas a la coyuntura sanitaria, se llevó adelante con la intención de comenzar a reactivar la cultura de encuentro, y el trabajo de artistas y servicios afines con la industria cultural, que han tenido un año muy duro. De esta manera, y cumpliendo todos los protocolos sanitarios vigentes, se realizaron más de 55 encuentros en los distintos espacios públicos de la ciudad, que involucraron a más de 60 artistas y agrupaciones locales.

De acuerdo a la valoración efectuada por el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, el programa implicó una forma de recomenzar, manifestando al respecto: "Luego de un 2020 tan complejo, la necesidad de comenzar a reconstruir la cultura del encuentro se manifestó en una gran demanda de trabajo de artistas, de proveedores de servicios vinculados al esparcimiento, y también, por supuesto, la necesidad del público de volver a compartir arte y espacios".

"El programa Verano Acá fue un modo de volver a empezar, tal como lo han hecho y lo están haciendo también tantas iniciativas no gubernamentales y privadas que de a poco empezaron a reactivarse: los talleres artísticos, las academias, las salas teatrales que están comenzando o próximas a comenzar, los bares con música, las salas de cine. Recibimos muchas consultas sobre protocolos en ese sentido y estamos acompañando esas reaperturas de ese modo", declaró.

Por otra parte, Stepffer destacó: "La pandemia no terminó y vamos a tener que seguir con muchos cuidados. Y esperamos que esta segunda ola que se está anunciando no vuelva a ser un golpe tan duro para la cultura como lo fue en el año anterior".

Por último, y en relación con esto, el Secretario manifestó: "En este sentido, agradezco profundamente al público que hizo posible los encuentros de Verano Acá cuidándose y cuidando a los demás, respetando todas las indicaciones y disposiciones. Y lo mismo para los artistas, que se adaptaron a todos los protocolos, y al equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura que realizó una tarea muy ardua e intensa".

El balance de este programa de verano "nos demuestra que la cultura, siempre, pero sobre todo en tiempos de crisis, es esencial e indispensable, porque también nos cura. Esta situación de pandemia afecta a la salud emocional y afectiva de las personas y nos afecta como comunidad, y es allí donde el arte compartido ayuda a sanarnos y a sobrellevar con mejor ánimo y más dignamente esta época tan complicada. Por eso, a la pandemia también la combatimos desde los escenarios, desde los talleres artísticos, desde las muestras y desde cualquier ámbito y modo en que la cultura se manifieste".

A continuación, se expone un recorrido por cada uno de los ciclos y espacios de la Secretaría de Cultura en los que se desarrollaron las diversas propuestas.



Plaza feria



Se realizaron cinco ediciones, cada una de las cuales contó con muy buena convocatoria. Además, se ofrecieron ediciones especiales, como la navideña y la Noche de DJ´S, en las que, el trabajo mancomunado con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, posibilitó la transformación de bulevar Santa Fe en un verdadero paseo peatonal con numerosos atractivos, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo para todos los gustos.

También estuvieron presentes otros proyectos de otras áreas, como la "Feria Desde el Origen", que, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, se sumó a una edición acompañando la exposición de artesanías con productos orgánicos de emprendimientos verdes de la ciudad.

En el marco de Plaza Feria de verano participaron más de 20 propuestas locales provenientes de diversos rubros artísticos: una porción de "Las Hijas de la Viuda"; Celina Astudillo; Rafaela tiene Rock; Andrea Steinberger; el dúo Ochat-Carballosa; Equinox; Mauri y Lucas; Los Napia; Gerardo y Tamara Meschler; Nahu Pani y Luisina Hajducksic; Acusticovers; Yesi Lipner y Roberto Deneuve; Damián Pereyra; Charly Alcaraz y Diego Paublan; y los DJ´s Franco Valsiukas; Agustín Berger; Lucas Mesny; Maxi Efe; Eli Sampa; Mati Fabrica y Ariel Albrech.



Anfiteatro en Vivo y Cine a Cielo abierto



El Anfiteatro "Alfredo Williner" fue el punto de encuentro y desarrollo de otras dos propuestas de verano; por un lado, allí se llevó a cabo Anfiteatro en Vivo, ciclo de conciertos y espectáculos musicales al aire libre que contó con una programación ecléctica y más de 2.600 espectadores a lo largo de sus diecinueve ediciones. Pasaron por el escenario destacas agrupaciones y artistas de la ciudad que abordan diversos géneros musicales, ofreciendo una variedad de repertorios de folclore, rock y sus variantes, cumbia, cuarteto, Jazz, Pop, entre otros.

Formaron parte de la programación de este exitoso ciclo más de veinte agrupaciones musicales: Te suena; Seba y los infieles; Germán Ochat; Diego y los de la Perla; Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero; Los Halcones del Chamamé; Brisas del Guarán; Mistura, Alejandro Bulacio; Maximiliano "Puma" Galván; Los Reseros del Litoral; La Rola; Cinco Sentidos; Circadian; y Acéfalos, entre otras.

Además, y en este marco, cabe resaltar la destacada participación de los elencos estables de la Secretaría de Cultura. La Orquesta Municipal de Tango ofreció dos homenajes inolvidables: en el Día Nacional del Tango se presentó junto a talentos locales, voces jóvenes destacadas dentro de otros géneros musicales que le sumaron frescura a la calidad interpretativa y potencia de la Orquesta; y también, junto a Federico Bertona en percusión y la cantante rosarina Verónica Marchetti, la agrupación rindió homenaje al eximio músico marplatense Astor Piazzolla, con un espectáculo de lujo: "Piazzolla x 100".

Por su parte, la Banda Municipal de Música tuvo un célebre retorno a los escenarios, presentando a sus seguidores y seguidoras un repertorio que ganó ovaciones e incluyó géneros musicales como el jazz, rock, pop, clásico y cinematográfico.

Asimismo, y ante la imposibilidad de realizar la edición 2021 de los Carnavales Rafaelinos en su formato tradicional, durante tres días consecutivos, se desarrolló "Espectáculo de Comparsas" a través del cual, las comparsas, batucadas y baterías de la ciudad ofrecieron un repertorio renovado adaptado a los protocolos sanitarios correspondientes.

Cine a Cielo Abierto fue el otro ciclo que se alojó en el Anfiteatro, contó con cuatro ediciones a las que asistieron más de 240 espectadores, y ofreció producciones nacionales y locales, así como también, una edición especial con motivo de celebración del 64 aniversario de nuestro querido Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano".

Formaron parte de la grilla de proyecciones: "El habitante del silencio" documental rafaelino sobre la vida y obra del músico Remo Pignoni; "De Caravana", película dirigida por el cordobés Rosendo Ruiz; "El Robo del Siglo" del argentino Ariel Winograd y, en el marco de la convocante edición para niños: "El Gigante Egoísta"-basada en la obra homónima de Oscar Wilde- y cortometrajes santafesinos que formaron parte del Festival Internacional "Stop Motion Our Fest".





Mercado de Pulgas y El Belgranito



El barrio Sarmiento también se sumó al programa con una variedad de atracciones en el espacio verde de su vecinal.

Por un lado, se desarrolló dos ediciones del Mercado de Pulgas, evento que ya es un clásico; y además, ofreció tres ediciones de su nuevo ciclo infantil: "El Belgranito", pensado especialmente para toda la familia.

Como es habitual, cada fecha contó con la apertura del Museo Ferroviario y el funcionamiento de "La Calesita", así como también, propuestas gastronómicas. Como novedad, este año se añadieron siete espectáculos en vivo del ciclo Itinerarte. Los artistas y agrupaciones que formaron parte de las distintas ediciones fueron: Abril y Ricky Gigena, la agrupación "Chiquitín"; Yamil Jacobo con su "Luthería sustentable"; Sistas; Julián Rivero y Dj´s invitados.





Itinerarte



Además de acompañar y articularse con otros ciclos de Verano Acá, se efectuaron nueve ediciones exclusivas de Itinerarte, algunas de ellas en los distintos barrios de la ciudad; y otras en Pasaje Carcabuey. Las nueve contaron con un numeroso y variado público, y además, involucraron la convocatoria de diecisiete agrupaciones y artistas locales que formaron parte de la grilla.

Participaron de Itinerarte en los barrios: Los Bohemios de Rafaela; Alberto Keller; DJ Parra; La Classi-ka; Chala el cumbiero; Marcelo Alejandro; Alejandro Delbono; entre otros. Y de las ediciones en Pasaje Carcabuey: Bourbon Blues; Cordaluna; Surcos; Agustín Olivera y Julián Rivero; Rubén Carlini y Susana Valenti; Mariela Eier y Claudio Duverne; 4x4: Homenaje al Rock Nacional; y Algarroba.

A través de Itinerarte también se desarrollaron más de 10 funciones teatrales en distintos espacios públicos de la ciudad: en el Bosque "Norberto Besaccia", en articulación con el ciclo "Una noche en el Bosquecito" del IDS; donde se presentó la obra interactiva "Cuatro Plagas en el Bosque. Un paseo Musical". Y en el patio del Museo Histórico Municipal, espacio en el que el Grupo Alas estrenó y realizó diversas funciones de la obra "Los derechos de la salud" de Florencio Sánchez, bajo la dirección de Juan Carlos Ceja.





Actividades en el Complejo Cultural del Viejo Mercado



El Complejo Cultural del Viejo Mercado y todos los organismos involucrados, también se sumaron al programa de verano, con una variedad de propuestas presenciales, que se desarrollaron con estrictos protocolos sanitarios, volviendo a poner en marcha la ansiada cultura del encuentro detenida por la pandemia.

Durante el mes de diciembre, el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" llevó a cabo "Museos turno noche", destacado evento que, como todos los años, ofreció un recorrido nocturno por los distintos museos municipales de la ciudad, donde el público pudo visitar las diferentes muestras que en aquel entonces se encontraban exhibidas y conocer las nuevas habilitaciones que permanecieron a disposición para recorrerse durante los meses de verano.

En este contexto, los y las visitantes pudieron acceder a la muestra "Artes Aplicadas & Decorativas". Patrimonio del Museo Histórico Municipal, Delfina Barreiro, Sebastién Bracco y Hortensia Poggi"; videos de la convocatoria virtual "Momento Museo"; conocer las nuevas incorporaciones al patrimonio a partir de la donación de la Asociación de Amigos del MMAUP; y recorrer las muestras de los ganadores de la convocatoria AJA! Artistas Jóvenes Activos ( "Anacronismos Trans" de Andrés Desuque; y "Lo que trae el Agua" de Augusto Robert).

Conjuntamente, en el corredor del Complejo Cultural del Viejo Mercado, permanecieron abiertas dos muestras sobre María Elena Walsh: "Atraviesa Jardín" de Lucía Berman y "Para seguir cantando", exposición de la muestra virtual sobre la artista para celebrar los 90 años de su nacimiento. Las cuales se despidieron con un espectáculo infantil, donde se conjugó teatro y música, en un recorrido espacial por las muestras al que se le sumaron distintas actividades lúdicas como adivinanzas, canciones, poesías y juegos de imaginación.

El paseo estuvo acompañado por Doña Disparate (interpretada por Marcela Bailetti), junto a Bambuco (Joaquín Ascolese) y la música en vivo a cargo de Ana Clara Piovesano (voz), Fernando Abratte (bajo) y Laureano Vivas (percusión y charango).

También pasaron por las salas del CCVM "Conoce mi interior" de Aldana Ayelén Maldonado, y "Exhibiendo nuestro corazón", Patrimonio del Foto Cine Club, en el Museo de la Fotografía "Adolfo Fito Previderé". Y "De Dragones y otras criaturas fantásticas", realizada por integrantes del programa Artentapiales y docentes del Liceo.

Durante los meses de enero y febrero, además, el Liceo Municipal "Miguel Flores" y la Escuela Municipal de Artes Escénicas "José Pepe Fanto" llevaron adelante diferentes talleres intensivos de verano, dando a conocer de esta manera, su oferta educativa y algunos de los espacios de formación que ofrece.

Cabe destacar que a través de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Educación y la Biblioteca Pública Municipal "Lermo Rafael Balbi", se desarrollaron actividades educativas-culturales al aire libre: se pudo disfrutar de talleres en la Plaza Ara San Juan y de las ya mencionadas funciones teatrales del Grupo Alas, en el patio del Museo Histórico Municipal.