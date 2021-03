El factor Sain y el juego clandestino Locales 29 de marzo de 2021 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARCELO SAIN. El ahora ex ministro de Seguridad.



¿Causalidad o casualidad?. Tras la eyección del insólito ahora ex ministro de Seguridad Marcelo Sain de la estructura del gobierno provincial, se sucedieron casi inmediatamente una serie de allanamientos en Rafaela que terminaron con el arresto en Rosario del capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, quien transitaba en libertad el proceso como organizador de una banda ligada al juego clandestino.

En Rafaela, el recientemente fallecido “Rey del juego” (clandestino) David Perona era tributario de Peiti regenteando una decena de garitos, motivo por el cual la jueza Cristina Fortunato habilitó a los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema para diligenciar nada menos que 16 allanamientos en la Perla del Oeste, que generó un maremoto con alerta de tsunami en la política local.

¿Por qué mencionamos a Sain?. Porque la semana que pasó, con distintos argumentos, primero 27 diputados y luego la mayoría de la Comisión de Juicio Político le pidieron al Fiscal General Jorge Baclini que se abstenga de reintegrarlo al cargo de Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), lo cual generó la airada reacción del ministro de Gestión Pública Marcos Corach, quien se preguntó “¿no será que tienen tanta cola de paja que desesperan por operar, estigmatizar y quitar del medio al responsable de que hayan salido a la luz los vínculos y la imperdonable connivencia del gobierno socialista con el mundo criminal?”. El delfín político del gobierno agregó que “todos sabemos que lo revelado hasta acá por Sain es el principio de algo muy oscuro y profundo que afecta a la provincia y a la seguridad de todos los santafesinos de manera directa”.

La respuesta vino del diputado radical Fabián Bastía quien reconoció que (Sain) “concursó en buena ley, y sin renunciar ocupó un cargo en el Poder Ejecutivo. Solo existieron y existen incompatibilidades, errores humanos que imposibilitan seguir en el cargo. Nadie tiene miedo, todo lo contrario, hay mucho coraje en defender la institucionalidad despreciada por su gobierno”.

Jorge Lagna, el sucesor de Sain se diferenció desde el primer día de su ex jefe. Al respecto sostuvo que “no está más Sain, no están más los tuits, no están más los modos, estoy yo” definió el venadense, quien no se quiere apartar del rumbo que le fijó el Gobernador, Omar Perotti que es “aplanar la curva” de la inseguridad, sobremanera en Rosario.

Sea como fuere, Sain no se quedará cruzado de brazos si le impiden volver al Organismo de Investigaciones; más allá de las vías administrativa y judicial, sospechamos que tendrá otros métodos menos ortodoxos para exigir su regreso.



EL FPCYS CALIENTA MOTORES

El buró del FPCyS con la presencia estelar de Miguel Lifschitz y los intendentes de Rosario Pablo Javkin y Santa Fe Emilio Jatón, compartió una videoconferencia durante la cual todos los participantes pusieron proa rumbo a las elecciones en el convencimiento, reflejado en encuestas preliminares, que con Miguel Lifschitz como candidato a Senador nacional y el Frente trabajando coordinadamente, el triunfo estará al alcance de las manos.

El líder del PDP, Gabriel Real junto a otros referentes radicales y de los sectores aliados, son optimistas en la idea de seducir -con Lifschitz- al electorado enojado que no quiera caer en la grieta que proponen, según señalan, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Mientras tanto, la “segunda ola” de Covid acecha peligrosamente y pone en trance a los gobernantes que, sabedores de no poder regresar a las nefastas restricciones del año pasado, deberán agudizar el ingenio para sobrevivir políticamente ante una población en evidente estado de rebeldía.