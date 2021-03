Las exportaciones santafesinas registraron en enero un aumento del 30,9% interanual

En enero de 2021 las exportaciones registradas en las cinco aduanas que funcionan en la provincia de Santa Fe alcanzaron U$S 2.385,9 millones, representando un aumento de 30,9% interanual, según el informe elaborado por el IPEC.

La Aduana de San Lorenzo lidera claramente el ránking al certificar exportaciones por U$S 1.850 millones en enero, siendo más importante de la Provincia en términos de valores exportados, y con una suba de 47,2% respecto de enero de 2020.

En el segundo lugar se ubica la aduana de Rosario con exportaciones por U$S 418,10 millones en el primer mes del año, lo que refleja una disminución interanual de 10,7%. El podio se completa con las ventas externas con origen en la aduana de Santa Fe, que sumaron U$S 49,8 millones y mostraron una suba interanual de 2,2%.

Rafaela ocupa el cuarto lugar con exportaciones por U$S 45,5 millones en enero, lo que representa un 69,6% más de lo registrado en el mismo mes del año anterior -había sido de U$S 26,8 millones- y genera expectativas positivas para lo que resta del año, más allá de la dinámica que impone la pandemia. Por último, la aduana de Villa Constitución registró en enero envíos por U$S 22,6 millones, reflejando un 3,5% menos que en igual mes de 2020.

En enero de 2021, el 77,5% de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, fue registrado en la aduana de San Lorenzo, principal aduana de la Provincia. En segundo lugar, se ubicó Rosario con el 17,5% de los registros; seguida por Santa Fe, 2,1%; Rafaela, 1,9% y Villa Constitución, 0,9%.



RUBROS Y PRODUCTOS

En la aduana de San Lorenzo los primeros productos exportados, según principales rubros, fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), aceite de soja en bruto (Grasas y aceites) y Maíz en grano (Cereales).

Mientras que las exportaciones con origen en la aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos maíz en grano y trigo y morcajo o tranquillón excluido duro (Cereales), harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), seguido por aceite de soja en bruto (Grasas y aceites).

En la aduana de Santa Fe, los primeros productos exportados según rubro, fueron carne de la especie bovina deshuesada, congelada y fresca o refrigerada (Carnes). Siguió en importancia leche entera en polvo, gránulos o similares (Productos lácteos). Luego se ubicó Alimentos para perros o gatos, acondicionados para venta por menor (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia).

En la aduana de Rafaela, el principal rubro exportado fue productos lácteos, compuesto especialmente por leche entera en polvo y mozarella, por un monto de U$S 38,2 millones -en enero de 2020 había sido de U$S 20,6 millones, por lo que el incremento interanual es del 85%-. Dentro del rubro Máquinas y aparatos, material eléctrico, que sumaron U$S 5,1 millones, se destaca válvulas de admisión o escape para motores de émbolo, de explosión.

En los registros de la aduana de Villa Constitución, el rubro más importante fue Carnes, compuesto principalmente por carne de la especie bovina deshuesada, congelada, y carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada.



ADUANA DE ORIGEN

Y DE SALIDA

El informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) aclara en su informe que el término aduana de origen hace referencia a la oficina en la que se registra en primera instancia la operación, es decir, en la que se inicia el trámite de exportación. Generalmente es la aduana más cercana al lugar en que se produce el bien a la vez que consigna que dichos bienes no necesariamente son producidos en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, el término aduana de salida indica el último registro aduanero de la operación antes de salir del país.

Tras la explicación, señala que las exportaciones con registro en la aduana de San Lorenzo durante enero tuvieron salida por la misma oficina casi en su totalidad, 98,5%. El resto de las exportaciones salieron por las aduanas de Mendoza, Buenos Aires, Paso de los Libres y Rosario, entre otras.

En el caso de la aduana de Rosario, el 91,8% de las exportaciones registradas dejaron el país por la misma oficina en el mes de enero. Siguieron en importancia las aduanas de Santo Tomé (Corrientes), Buenos Aires, Paso de los Libres y Mendoza.

Los envíos con aduana de origen en Santa Fe tuvieron como principal aduana de salida Buenos Aires (60,6%). Las exportaciones restantes salieron por las aduanas de Mendoza, Santo Tomé (Corrientes), Gualeguaychú y Rosario, entre las más importantes.

En tanto, las exportaciones con origen en la aduana de Rafaela dejaron el país principalmente por la oficina de Buenos Aires, representando el 71,9%. Siguieron en importancia las aduanas de Mendoza, Iguazú, Campana y Clorinda, entre otras.

Finalmente, la mayoría de las exportaciones registradas en la aduana de Villa Constitución salieron por la aduana de Buenos Aires, representando el 42,2%. Las exportaciones restantes salieron por las aduanas de Villa Constitución, Rosario, Paso de los Libres y Pocitos, entre otras.

Las exportaciones con salida por las aduanas de la provincia de Santa Fe presentan una estructura diversificada, aunque predominaron los envíos a India con U$S 360 millones. Los diez principales países de destino captaron en el mes de enero de 2021 el 57,9% de las exportaciones con salida por las aduanas de la provincia. Irán ocupó el segundo lugar como destino de las exportaciones santafesinas de enero con U$S 163 millones y luego siguieron Vietnam con 140 millones, Brasil con 136 millones y España con 104 millones.



IMPORTACIONES

Por otra parte, las importaciones registradas en las cinco aduanas en la provincia de Santa Fe (San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Rafaela) alcanzaron un valor de U$S 222,4 millones en enero del año 2021, que representa un aumento 24,8% respecto del mismo mes del año anterior.

La aduana de Rosario es la más importante en términos de valores importados, desde donde ingresaron productos por U$S 137 millones durante el mes de enero, 32,4% más que lo registrado en igual mes de 2020. Segunda en importancia se ubica la aduana de San Lorenzo, que registra una suba interanual de 8,4% en las importaciones del mes de enero.

Luego se ubican las aduanas de Villa Constitución, con una suba de 57,6% en dicho mes; Santa Fe, que no tuvo un cambio significativo; y Rafaela, con una baja de 2,5% en el mes de análisis.

En la aduana de Rafaela, la principal sección de importación fue Material de transporte, donde el principal producto fue partes y accesorios para bicicletas. Luego se ubicó Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, siendo el principal producto partes de bombas. Respecto al origen, mayormente las importaciones procedieron de China con el 54,4% del total, Lo siguen Brasil e Italia, con el 15,6% y el 6,9% de participación, respectivamente.