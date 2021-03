Con jóvenes productores, Mársico analizó el uso de fitosanitarios

El concejal demoprogresista Lisandro Mársico, junto a Carla Boidi, se entrevistaron con jóvenes productores, los cuales constituyen las nuevas generaciones que se desempeñan en la producción agropecuaria, y que apuestan principalmente al uso de herramientas tecnológicas para la protección del ambiente y la salud.

Resulta importante resaltar el rol de las jóvenes mujeres productoras: “Hay un intercambio, transmisión de sacrificio, valores y cultura de trabajo, de nuestros padres, pero además nosotros ponemos especial énfasis en informarnos, investigamos y aplicamos las innovaciones tecnológicas y la comunicación, tenemos profesionales de diferentes ramas asesorándonos permanentemente, mi interés no solo se limita a las próximas cosechas, sino que tiene que ver con el cuidado del suelo, del cumplimiento estricto de las normas locales y provinciales y de las Buenas Prácticas Agrícolas. Toda mi familia trabaja en el campo, pero a su vez, nuestra explotación constituye una importante fuente de trabajo de muchas personas”, sostuvo María Emilia Lovera quien junto a sus hermanos Carolina y Matías son la nueva generación que se desempeña en un establecimiento familiar que tiene cien años; sus bisabuelos fueron de aquellos primeros colonos que poblaron y labraron nuestras tierras.

“Nosotros no solo queremos que nos controlen los veedores del Estado cuando llevamos a cabo las aplicaciones, sino que lo exigimos, porque mediante rigurosas inspecciones, es la forma de llevar tranquilidad a los vecinos, además de acreditar ante las autoridades locales nuestra forma de trabajo” agregó Matías Lovera.

“También hay que tener en cuenta que la semilla con la cual se siembra hoy en día, posee una ingeniería genética de avanzada por lo que, cada vez se requiere menos aplicaciones; hay pulverizadoras que poseen sensores tecnológicos que aplican justamente en el lugar puntual donde está la maleza, generando una disminución considerable en la cantidad de fitosanitario utilizado, en este caso se está analizando la posibilidad económica poder implementarlo. El Estado que se lleva la mayor parte de nuestra renta, envés de restringirnos, podría tener políticas crediticias de fácil acceso para acceder a mejor tecnología” esgrimió el joven Ingeniero Agrónomo y productor Juan Picco.

“El campo genera una cadena de valor enorme, que no todos conocen, nosotros trabajamos día a día la tierra, para que a partir de ella se produzcan los alimentos, utilizamos todas las herramientas tecnológicas que se presentan y de esta manera protegemos la salud, de los vecinos de la Ciudad y también la de nuestros trabajadores. Soy la quinta generación de productores tamberos, somos totalmente exigentes con el estricto cuidado de la salud de los vecinos y de la nuestra; de la noche a la mañana si se aprueba el proyecto justicialista, deberemos cerrar una explotación productiva de más de 100 años”, sostuvo Adolfo Williner, joven productor del periurbano.

Carla Boidi brindó su visión sobre los beneficios de la utilización de barreras forestales que deben estar contempladas en la normativa. “Son mucho más que una contención para proteger el ejido urbano, ya que generan un saneamiento del ecosistema y embellecen el paisaje aportando así un impacto anímico positivo sobre las personas”, sostuvo la profesional.

“Que importante y clarificador es escuchar a las nuevas generaciones de productores, pude recorrer con ellos las diferentes explotaciones agropecuarias y se observa la constante preocupación por incorporar la más avanzada tecnología en aras de la protección de la salud de los habitantes de la Ciudad” sentenció Mársico.