Respaldo oficial a Postovit ante una ola de rumores

El Gobierno municipal salió ayer a respaldar al secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, quien se encuentra aparentemente vinculado a la investigación del juego clandestino que llevan adelante los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema. Si bien admitió que al funcionario le secuestraron el teléfono celular personal, destacó que no fue imputado de ningún delito.

Fue el subsecretario de Comunicación Pública y Vinculación Institucional de la Municipalidad de Rafaela, Luis Kujawinski, quien dio la primera señal del oficialismo luego de cuatro días de continuas versiones. "El jueves por la mañana Maximiliano Postovit se enteró que personal policial se presentó en la GUR requiriéndolo. Por tal motivo, en menos de media hora, él llegó a la Fiscalía -a la sede de calle Necochea-. Yo lo acompañé todo el tiempo que permaneció en el lugar, que no fueron más de dos horas", explicó.

En la Fiscalía, Postovit fue notificado que tenía una orden de secuestro de su teléfono celular, el mismo que posee desde hace 16 años y utiliza tanto para uso personal como para la función pública. Kukawinski indicó que "el teléfono se entregó de forma voluntaria y además Postovit aportó su patrón de desbloqueo”, a la vez que detalló que "solamente se pudo saber que el celular era para avanzar en una causa".

"El oficial que recibió el teléfono solo pudo informar, porque no tenía autorización para decir otra cosa, que era por encubrimiento. En ningún momento detalló cuál era la causa ni de que año. Asimismo hay que aclarar que a Maximiliano Postovit no se le imputó ningún delito", enfatizó Kujawinski en un comunicado divulgado anoche desde el Municipio.

De todos modos, reina el desconcierto en el ámbito del oficialismo por la decisión de los fiscales de ordenar el secuestro del celular del secretario de Prevención en Seguridad que ahora será sometido a una serie de pericias. "Es importante aclarar que desde el Municipio se realizaron varias denuncias relacionadas al juego clandestino, narcomenudeo y otros delitos antes que Postovit sea secretario en Prevención de Seguridad (asumió el 12 de diciembre de 2019) y también cuando ya ocupaba el mencionado cargo", destacó Kujawinski al ejercer la defensa. "Desde el Ejecutivo local siempre se colaboró con la Justicia", remarcó luego para dejar en claro el compromiso del gobierno de la ciudad para que se investigue el juego clandestino.

"Confiamos en la Justicia", afirmó el subsecretario que no ocultó su malestar a raíz de las "versiones malintencionadas de algunos periodistas y medios que inventaron noticias donde titularon o contaron que a Postovit 'le pintaron los dedos' el sábado a la mañana, cosa que nunca sucedió". En este sentido, enfatizó que "solo quieren generar un manto de sospecha por beneficio político. Lo que tenga que decir la Justicia solo puede decirlo la Justicia".

"Nosotros como funcionarios públicos nos debemos a la comunidad y si la Justicia nos solicita su colaboración siempre estaremos a disposición. Pero es necesario dejar en claro que la información antes de difundirse debe chequearse y no decirla porque sí o por conveniencia, porque también está en juego el honor de la otra persona" finalizó Kujawinski.



EN EL CONCEJO

Desde la oposición legislativa presentaron ayer por la mañana un pedido al presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, para que gestione una reunión con el intendente, Luis Castellano, "en carácter de urgencia para este lunes para conocer la información oficial acerca de los hechos que involucrarían a funcionarios municipales en la causa de juego clandestino".

En la noche del domingo, fuentes del Concejo confirmaron que el encuentro se llevará a cabo este lunes antes del mediodía posiblemente en el despacho de Intendencia.



EN TRIBUNALES

Si bien en el Departamento Ejecutivo Municipal desconocen si Postovit está comprometido en la investigación por juego clandestino, lo cierto es que el secuestro de su teléfono -más allá de que se aclare que el aparato fue entregado voluntariamente, el funcionario no tenía alternativa ante la orden judicial- no es una buena señal sino que preocupa por las comunicaciones sensibles que pueda almacenar.

Entre hoy y mañana, según confiaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, se llevarán a cabo en la sede de Tribunales -o en forma virtual- las audiencias imputativas y de prisión preventiva de los cinco detenidos durante los más de 20 allanamientos realizados el jueves pasado en Rafaela, localidades del departamento Castellanos y Rosario, por orden de los fiscales Loyola y Lema.

En este marco, existe una creciente expectativa por la información que brinden los fiscales y si efectúan alguna mención al propio Postovit. También se espera con cierta "ansiedad" la imputación contra el considerado capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti, uno de los detenidos el jueves pasado en su domicilio de Rosario. El empresario tenía fuertes vínculos con el rafaelino, David Alejandro Perona, a quien se conocía como el Rey del juego clandestino y que había sido detenido a comienzos de agosto pasado, falleciendo a fines de noviembre a causa de Covid cuando cumplía prisión domiciliaria.