Sin cambios en el trabajo de estatales santafesinos

El gobierno de la provincia de Santa Fe informó anoche a toda la plantilla de agentes estatales provinciales que no hay cambios previstos para el desarrollo de las próximas jornadas laborales. Si bien se está siguiendo atentamente la progresión de casos de coronavirus en varios puntos del país, la evaluación sanitaria en curso no muestra indicadores para variar la modalidad de trabajo de las empleadas y empleados públicos santafesinos.

Cabe recordar que, hasta el momento, no se encuentra en vigencia un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia de alcance nacional u otra medida nueva que establezca una modificación en el cumplimiento habitual de tareas o establezca la eximición de asistencia a los lugares laborales.

En caso de haber cambios a las medidas dispuestas en el Decreto 270 del 20 de marzo de 2021, que dispone los alcances en la provincia del "aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) que regirá hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica, serán debidamente comunicados para mantener los dispositivos laborales a pleno cumplimentando las tareas desde otras modalidades posibles.