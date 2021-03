El Gobierno nacional anunció medidas para contener el crecimiento de casos

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un encuentro con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para analizar "una serie de medidas", con propósito de bajar el número de contagios de coronavirus en la Argentina.

Poco después, Cafiero y Vizzotti anunciaron una serie de medidas para contener el incremento de casos de coronavirus ante "la preocupante situación epidemiológica" que ha mostrado en las últimas semanas "un aumento sostenido del número de casos" y frente a la circulación de turismo ante la inminencia del feriado por Semana Santa, entre las que figura la eximición de asistencia del sector público nacional a los lugares de trabajo desde el lunes y hasta el miércoles.

"La situación epidemiológica es preocupante", advirtió la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a la vez que resaltó que "se ve un aumento sostenido del número de casos" y destacó que "se reforzarán los protocolos". "La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país", resaltó Vizzotti durante un mensaje junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Tras una reunió de dos horas con el presidente Alberto Fernández, Vizzotti explicó que se le recomendó a los gobiernos provinciales tomar como referencia dos parámetros de riesgo que aparecen en artículo 4 del DNU 167/2021, que prorroga la emergencia sanitaria. "Se recomienda a los gobiernos provinciales y municipales generar estas medidas que han tenido impacto positivo a mediados de diciembre cuando logramos disminuir el aumento de casos", indicó. Al respecto, la ministra precisó que se trata de "medidas intensivas, localizadas a la mínima unidad geográfica, transitorias para poder categorizar las actividades de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo para que podamos sostener todas las actividades productivas y económicas".

Respecto a los parámetros, cuando el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20, y cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150, las autoridades provinciales quedarán habilitadas para tomar medidas restrictivas por la noche.

"Desde el Ministerio se analizan esos indicadores en forma permanente. El último análisis demuestra que son 45 departamentos de 12 provincias los que tienen el indicador que marca la razón de los casos y 4 departamentos de 4 provincias los que tienen el indicador de incidencia", explicó.

Al referirse a las nuevas cepas del virus que ingresaron a la Argentina, la ministra Vizzotti afirmó que "no circulan en forma persistente, pero se detectaron 45 casos con nuevas cepas". En ese sentido, aclaró que "son 18 casos de la cepa de Reino Unido y 17 de la variante Manaos", y amplió: "Necesitamos redoblar el esfuerzo. Confiamos en que estas medidas, sumadas a las que tomamos con la suspensión de los vuelos y los testeos, van a reducir la transmisión del virus".



MEDIDAS

El Gobierno busca que los feriados de Semana Santa no produzcan un aumento de contagios de COVID-19 y con ese objetivo dispuso una serie de medidas restrictivas para los próximos días. A continuación, una por una las disposiciones de la Casa Rosada.

- Teletrabajo de la administración pública nacional. Desde hoy hasta el miércoles inclusive el sector público nacional quedará eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo. El Gobierno nacional invitó a sumarse a esta medida a los gobiernos provinciales, municipales, poder legislativo, judicial y al sector privado.

- Turismo con cuidados. Ante la proximidad de Semana Santa, es fundamental redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados y sostener el turismo con cuidado, evitando las actividades de alto riesgo, lo que será posible con el compromiso de las provincias, los municipios, el sector privado y la sociedad. Este verano se movilizaron 12.8 millones de argentinos y argentinas en el territorio nacional, lo que demuestra que es posible.

- Reunión con sectores del turismo. Hoy se realizarán reuniones entre los Ministerios de Salud, y de Turismo y Deportes con las cámaras de turismo, de transporte, y las aerolíneas, para fortalecer los protocolos de cuidado. Además, se va a convocar un Consejo Federal de Salud y de Turismo conjunto para trabajar de manera consensuada y federal.

- Educación. La presencialidad en las aulas es una prioridad y no debe confundirse con las actividades sociales que puedan derivar del encuentro de los niños, niñas y adolescentes.

- Medidas de prevención. El Gobierno nacional destacó la importancia de continuar llevando adelante las medidas básicas de cuidado que son la distancia de dos metros, utilizar tapa boca, mantener la higiene de las manos, realizar las actividades al aire libre o en ambientes aislados. Además, remarcó la importancia de la consulta precoz ante síntomas, de evitar el contacto con otras personas y de cumplir el aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.

Estas medidas sumadas a la suspensión de vuelos, el refuerzo del control en la frontera y el cumplimiento del aislamiento favorecerán el objetivo de minimizar la transmisión del virus.