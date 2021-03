El CRAR volvió con todo Deportes 28 de marzo de 2021 Redacción Por Por la primera fecha del Oficial de la USR, el equipo rafaelino se impuso a Querandí por 118 a 0, apoyando ¡18 tries!

(Por Darío Gutiérrez). - Una tarde volvió el rugby oficial al predio de la Ruta 70. Y para el CRAR fue a puro try, demoliendo a Querandí en la jornada inicial del torneo Oficial "Federico Caputto" organizado por la Unión Santafesina, con un resultado final de 118 a 0.

Los 18 tries apoyados por el equipo dirigido por Enrique López Durando son una muestra elocuente de la falta de equivalencias que hubo en el trámite. Bastaron 3 minutos para que Manuel Mandrille llegara por primera vez al in goal santafesino para que desde ese momento fuera una sucesión de avances con mucha dinámica del Verde, y que la mayoría terminaran en la sumatoria de 5 puntos.

Recordemos que, al menos por ahora, la Unión Santafesina está adoptando la forma de juego dispuesta por la UAR en cuanto al scrum simulado, lo cual es una faceta importante que se ha modificado en relación a lo previo a la pandemia. Por lo demás, el Círculo Rafaelino mostró la incorporación al quince titular de varios jóvenes en las distintas líneas, lo cual con el acople de los experimentados que se mantienen pueden alentar la aspiración de tener una temporada -en caso que esperemos pueda desarrollarse todo con normalidad- con más alegrías que tristezas en cuanto a resultados.

El equipo titular alistó a: 1- Juán Ghizzoni, 2- Jonathan Viotti, 3- Daniel Espíndola; 4- Guillermo Bulacios , 5- Mariano Ferrero; 6- Gian Allasino, 7- Pedro Rubiolo, 8- Manuel Mandrille; 9- Esteban Appó, 10- Pablo Villar; 11- Esteban Rebaudengo, 12- Nicolás Imwinkelried (c), 13- Guillermo Brown, 14- Mateo Villar; 15- Santiago Kerstens.

Luego ingresaron Matías Rocchi por Ghizzoni, Martín Zegaib por Viotti, Gastón Zbrun por Espíndola, Juan M. Imwinkelried por Bustamante, Facundo Aimo por Ferrero, Franco Sabelotti por Guillermo Brown, Francisco Fuglini por N. Imvinkelried y Ricardo Brown por Rebaudengo.

Tries en el primer tiempo: 3' Mandrille, 10' Rebaudengo (conv. por Villar), 14' Rebaudengo (conv. por Villar), 20' Mandrille (conv. por Villar), 24' Mandrille (conv. por Villar), 27' Appo (conv. por Villar), 30' Appo (conv. por Villar), 35' Guillermo Brown (conv. por Villar).

Tries en el segundo tiempo: 3' Guillermo Brown (conv. por Villar), 8' Rocchi (conv. por Kerstens), 11' Rocchi (conv. por Kerstens), 14' Appo (conv. por Kerstens), 16' Fuglini, 19' Ricardo Brown (conv. por Kerstens), 25' Sabellotti (conv. por Kerstens), 30' Juan M. Imvinkelried, 35' Kerstens (convertido por él mismo) y 39' Rebaudengo.

Cabe acotar que en Reserva también se impuso CRAR, por 65 a 12.



OTROS PARTIDOS

También por Zona 1, Santa Fe Rugby se impuso a Universitario por 39 a 12. En la Zona 2, CRAI derrotó a La Salle por 74 a 3, mientras que Alma Juniors venció a Cha Roga por 39 a 15.

En la segunda fecha, CRAR estará visitando a Universitario de Santa Fe, en tanto Querandí recibirá a Santa Fe RC.