Colón le ganó a Platense y sigue firme en la punta Deportes 28 de marzo de 2021 Redacción Por El Sabalero se lo dio vuelta al Calamar y se impuso 3-1 en Vicente López.

FOTO NA FESTEJO. / El Sabalero superó 3-1 a Platense y sigue en la cima.

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Colón de Santa Fe supo ser paciente y pegó en los momentos justos para darle vuelta el resultado a Platense y ganar por 3 a 1, para de esa manera seguir más firme que nunca en la punta de la tabla de posiciones de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, tras el partido disputado ayer en el estadio "Ciudad de Vicente López" por la séptima fecha.

El equipo "calamar" se había puesto en ventaja con el tanto de Facundo Curuchet, a los 3 minutos del segundo tiempo, pero el "sabalero" lo dio vuelta con un gol de taco de Santiago Pieroti, a los 20, y un penal del colombiano Wilson Morelo, a los 25.

Ya en tiempo de descuento, Rafael Delgado aumentó cifras para el equipo conducido por Eduardo Domínguez, que de esta manera suma 19 puntos, y le lleva ocho a sus inmediatos perseguidores Estudiantes de La Plata, Central Córdoba de Santiago del Estero, Banfield, y Racing.

Platense, por su parte, sumó su cuarta caída en el certamen, y está situado en la undécima posición con solo cinco unidades.



Platense 1 - Colón 3



Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Mauro Vigliano.



Platense: Jorge De Olivera; Brian Lluy, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde, Juan Infante; Tiago Palacios (46m Sinisterra), Roberto Bochi (81m Messidoro), Mauro Bogado, Nicolás Bertolo (63m Baldassara), Nadir Zeinnedinn (57m Tissera) y Facundo Curuchet. DT: Juan Manuel Llop.



Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés (46m Bianchi), Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza (46m Mura), Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi (57m Pierotti) Gonzalo Piovi; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón (57m Morelo). DT: Eduardo Domínguez.



Goles en el segundo tiempo: 3m Curuchet (P), 20m Pieroti (C), 25m Morelo (C), de penal, 45+2m Delgado (C).