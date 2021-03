Se pone en marcha la Primera B Deportes 28 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este domingo volverá a rodar de manera oficial la pelota en la zona. Para esta temporada 2021 sólo habrá dos grupos de Liga Rafaelina de Fútbol y luego de ponerse en marcha la Primera A, hoy es el turno de la Primera B. La fecha 1 del torneo Apertura tendrá los siguientes horarios: Primera 16hs y las Reservas, 14.30hs.



ZONA NORTE: Tiro Federal vs Moreno de Lehmann (Juan González), Arg. Humberto vs San Isidro (Alejandro Schneller), Arg. Vila vs Ind. Ataliva (Sergio Romero), Sp. Roca vs Ind. San Cristóbal (Guillermo Vacarone), Belgrano San Antonio vs Sp. Aureliense (Gonzalo Hidalgo). Libre: Bella Italia.



ZONA SUR: Dep. Susana vs Def. de Frontera (Facundo García), Zenón Pereyra vs Atl. Esmeralda (Angelo Trucco), San Martín vs Sp. Santa Clara (Maximiliano Mansilla), La Hidráulica vs Juv. Unida (Claudio González), Atlético MJ vs Dep. Josefina (Darío Suárez). Libre: Sp. Libertad E.C.