Atlético visita a San Telmo en busca de la primera victoria de la temporada Deportes 28 de marzo de 2021 Redacción Por La Crema, que viene de perder en San Juan e igualar con Dálmine en Alberdi, intentará sumar por primera vez de a tres ante el debutante en la categoría. El equipo tendrá cuatro modificaciones. Comienza 15.30, dirige Sebastian Zunino.

FOTO ARCHIVO POR EL PRIMERO. / La 'Crema' va a la Isla Maciel ante San Telmo en busca de la primera victoria en el torneo.

No fue una semana sencilla para Atlético de Rafaela y la principal atención estuvo centrada en la salida de su capitán Emiliano Romero, que se fue a préstamo hasta fin de año a Belgrano de Córdoba. Hacer foco en el encuentro de este domingo fue el objetivo del cuerpo técnico. Por ello, y tratando de seguir creciendo en lo futbolístico y encontrarse con la primera victoria, el cuerpo técnico metió mano en el equipo y hoy tendrá cuatro modificaciones con respecto al 11 inicial que viene de igualar 0 a 0 con Villa Dálmine.

La “Crema” visitará a San Telmo, por primera vez en la historia. Será por la fecha 3 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará en el estadio “Dr. Osvaldo Baletto, desde las 15.30hs, y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Guillermo Sara cumplió con la fecha de suspensión y volverá al arco en lugar de Nahuel Pezzini. En el medio campo, Facundo Soloa irá por Romero y Guillermo Funes reemplazará a Marcos Giménez, desgarrado (tendrá para tres semanas de recuperación). Arriba, Juan Cruz Esquivel estará desde el arranque en lugar de Alex Luna.

En el banco, la principal novedad tiene que ver con la presencia del juvenil Bautista Tomatis. El santafesino de 16 años, de la cantera del club, tuvo su primera convocatoria y será una opción más para la ofensiva celeste.

El rival. San Telmo, equipo que por primera vez juega en la principal categoría de ascenso de nuestro país, tiene el mismo puntaje que la “Crema”. Igualó en la primera fecha 1 a 1 ante Barracas Central y luego perdió 4-3 en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En su plantel tiene a dos ex Atlético de Rafaela. El mediocampista Damián Toledo, titular, y Rodrigo Depetris, que por el momento no fue convocado.

Quebrar la racha. El plantel de Atlético de Rafaela tuvo, hasta las últimas horas inclusive, salidas de jugadores claves. Llegaron refuerzos y el equipo se muestra en ‘formación’. Hoy, cuando visite a San Telmo, la ‘Crema’ intentará cortar con la racha adversa de 7 partidos sin poder ganar.

La última vez que pudo sumar de a tres fue, en la temporada pasada, ante Gimnasia de Mendoza ganando por 2 a 1. Luego perdió con Defensores de Belgrano, empató con Sarmiento y Quilmes, cayó con Platense; por Copa Argentina igualó con Talleres de Córdoba y en la actual temporada 2021 perdió con San Martín de San Juan e igualó con Villa Dálmine.



Las posibles formaciones y datos del partido:

SAN TELMO: Alan González; Lucas Arce, Lucas Meza, Héctor González y Franco Quiroz; Alexander Zurita, Damián Toledo, Esteban Rueda y Ramiro López; Ricardo Ramírez y Javier Velásquez. Suplentes: Alan Ferreyra, Gastón Albornoz, Gonzalo Añazgo, Rodrigo González, Cristian Medina, Gastón Ada, Fernando Corica y Lucas Melgarejo. DT: Pablo Frontini.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Cristian González y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Jorge Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Tomás Baroni, Roque Ramírez, Federico Recalde, Diego Meza, Alex Luna, Enzo Avaro, Germán Lesman y Bautista Tomatis. DT: Félix Benito.



Estadio: Dr. Osvaldo Baletto.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistentes: Pascual Fernández y Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

Hora: 15.30 (TyC Sports Play).