¡Spoiler alert! No vamos a arreglar con el Fondo

En el colegio secundario los alumnos que se disponían a ir al fondo eran siempre los más sabandijas y con menos propensión al estudio. Los gobiernos de Argentina tienen la costumbre de ir al fondo, al FMI.

De la misma manera que se restructuró la deuda en Bonos del país, debe refinanciarse el préstamo que poseemos con el FMI. Pero ni los representantes del FMI, ni los del país, desean hacer un acuerdo, ambos por el mismo motivo, temen que de acordar algo, esto luego no se cumpla y los firmantes queden en ridículo.

En la dinámica de los mercados mundiales, un gobierno toma un préstamo, con este se realizan mejoras e inversiones en el país para ganar competitividad, por ejemplo, nuevos puertos, caminos, ferrocarriles, etc. Con estas inversiones el país crece, su Producto es mayor, la relación deuda producto es menor y los indicadores macroeconómicos mejoran y se califica para tomar nuevos préstamos y continuar con el ciclo virtuoso.

En otras palabras, las deudas no se pagan, se refinancian tomando nueva deuda para cancelar la anterior, aumentándola y utilizando nuevamente esos fondos para realizar nuevas inversiones que devuelvan más competitividad, apalancando al país.

El problema no es la deuda, es que se hace con esta, si se malgasta, es decir se utiliza para pagar gastos corrientes, para consumir por encima de lo que producimos, la dinámica virtuosa no sucede. Nuevamente decimos, el problema no es la deuda, el problema es que no crecemos, no generamos riqueza, ni empleo, no atraemos inversiones y la clase dirigente no ayuda. Si el país crece, recibe inversiones, que mejoran el nivel de empleo, reducen el gasto público vía gasto social, aumenta el consumo y con esto la recaudación, mejorando las cuentas fiscales. Por lo contrario, si consumimos sin inversión, el escenario que tendremos es de estancamiento con inflación. No hay crecimiento y suben los precios por efecto de la falta de oferta, infraestructura y emisión para el pago del gasto.

Mientras tanto para los próximos meses llegarán al país una nueva asignación de fondos, en este caso son Derechos Especiales de Giro, que el organismo emite para todos sus miembros. A Argentina le tocan unos 3 mil millones de los 650 mil que emiten, probablemente se utilizarán para pagar el vencimiento de mayo que es de similar cifra con el Club de Paris, otro prestamista. Luego quedan para este 2021 otros 5 mil millones con el FMI.

Por otra parte las reservas del BCRA no crecen, dado que las divisas que ingresan vía comercio exterior, se utilizan para mantener a raya las cotizaciones de los dólares alternativos y la economía real vive con una presión fiscal enorme, antes de Junio vencen, impuesto a la riqueza, bienes personales y ganancias, mientras que las provincias suben los gravámenes propios. Esto último, postergará inversiones hasta tanto pasen estos vencimientos. Mientras tanto seguiremos en un proceso de estancamiento con inflación, sin acuerdo con el FMI, se pagarán los vencimientos, habrá más impuestos en el país, y se ajustará algo el gasto del Estado. Los ciudadanos sumergidos en una economía lacónica, como esos estudiantes que se sientan en el fondo del aula.



