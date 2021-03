De ahorros a unicornios, novedades del ecosistema emprendedor Información General 28 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

· Las mujeres ahorran más que los hombres para montar su negocio. De acuerdo con datos extraídos por Front, la plataforma digital que ayuda a las personas a invertir sobre la base de objetivos de ahorro, podemos extraer algunas diferencias entre hombres y mujeres. El género femenino ahorra más para mudarse (53 vs. 47%). A la vez las mujeres son “más emprendedoras” ya que ahorran más que los hombres para poder montar un negocio propio (59 vs 41%). Los hombres, por su parte, están mucho más interesados que las mujeres en actualizar su vehículo; 8 de cada 10 de las personas que crearon un objetivo bajo el rótulo “cambiar el auto” son sujetos de género masculino.

Estos datos se desprenden de un relevamiento que Front realizó sobre la base de más de 40.000 objetivos de ahorro creados por sus más de 50.000 usuarios y comparando las diferencias entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2020.

Fuente: El Económico – Diario LA OPINIÓN



· Reciente venta del unicornio argentino. Auth0, el más reciente unicornio argentino fue vendido. La firma creada por los emprendedores Eugenio Pace y Matías Woloski en 2013 se vendió en US$ 6.500 millones según informó la compañía.

Auth0 se dedica a la autenticación e identidad, algo que todo el mundo usa sin darse cuenta. “Hay millones de usuarios que desconocen que usan nuestra plataforma para loguearse en aplicaciones", le dijeron los fundadores a Infotechnology en una nota previa a la venta. Con licencias corporativas que comienzan en los US$ 18.000, tienen clientes de la talla del Financial Times, Bluetooth, Mozilla, NVidia, Dow Jones o AMD, por solo citar algunas.

Fuente: El Cronista