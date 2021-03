Carta de lectores Carta de Lectores 28 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Sr. Director:



La democracia moderna implica una determinada manera de entender el mundo, la vida y la política. La llamada revolución democrática ocurre en un periodo histórico de profundos cambios en las sociedades occidentales (América y Europa) conocido como Modernidad.

La Modernidad marca una evolución social en la historia de la humanidad. Es el hombre haciéndose cargo de su vida, decidiendo cual es su "bien individual" y procurándose los medios para lograrlo.

La democracia moderna cree en el hombre, fundamentalmente en lo que la educación y el trabajo de ese hombre puede lograr. El crecimiento individual sería el factor de crecimiento colectivo.

La Constitución Nacional es ante todo y sobre todo la expresión de esta cosmovisión, respondiendo a las necesidades de la Nación Argentina en ese momento histórico. Nuestra Carta Magna garantiza todas las libertades individuales que el Hombre Moderno necesita para su superación personal.

¿Para quién legislaban los congresistas en el año 1853 cuando se presentan como "nos, los representantes del pueblo argentino"?

Lamentablemente el proyecto de nación que se empezaba a construir incluía a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", pero que no fueran argentinos.

Alberdi, Sarmiento, proponían crear una nación con europeos, semejante a los Estados Unidos. Civilizar es poblar, aunque poblar signifique a veces despoblar, afirma Alberdi en su libro "Bases". No ahorre sangre de gauchos pide Sarmiento.

Indígenas, esclavos, hijos de esclavos, mestizos, no tuvieron representación en ese Congreso Constituyente.

Creo que este es el aspecto a repensar de nuestra democracia. No el modelo liberal que no ha sido superado por ningún otro como factor de crecimiento individual. Borremos el error inicial que dividió a los argentinos desde siempre y construyamos una Democracia Liberal, como la soñaron Alberdi y Sarmiento, pero que nos incluya a todos.





Susana B. F. Sánchez

DNI: 10.636.304