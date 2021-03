Los concejales participan del ciclo de charlas de la Rural sobre fitosanitarios Locales 28 de marzo de 2021 Redacción Por De manera virtual los concejales han participado de las diferentes disertaciones propuestas por la Sociedad Rural de Rafaela, en el marco del ciclo denominado “Agenda Científica”, que busca exponer diferentes opiniones con rigor científico sobre fitosanitarios.

Luego de participar de dos encuentros de la “Agenda Científica”, organizada por la Sociedad Rural de Rafaela, y que aborda el tema de fitosanitarios y los distintos aspectos en torno a estos, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, manifestó: “Escuchamos a tres especialistas en toxicología planteando obviamente su mirada y su análisis respecto a lo que son los agroquímicos, en donde según lo que planteaban, por supuesto que no son productos inocuos ni mucho menos, pero bien administrados no debería haber inconvenientes y la evidencia empírica que hay según manifiestan, no es datos suficientes de que tengan un efecto cancerígeno”.

“Han mostrado sus estudios que avalan esto, igualmente hay otra parte de la biblioteca que manifiesta otra cosa, de todos modos las tres mujeres que disertaron me parecieron tres mujeres muy preparadas, muy conscientes de su trabajo y muy serias. Esto simplemente colabora o aporta a la mirada que vamos a tener los concejales para el futuro tratamiento de la ordenanza”, afirmó el radical.

Bottero contó que aún hay un encuentro más organizado por la Sociedad Rural en el marco del ciclo de charlas con expertos y señaló que después de estas participaciones, los concejales tienen en agenda otras reuniones ya solicitadas para aportar diferentes miradas sobre el tema de fitosanitarios. Los ediles se reunirán con el Ministro Producción, Daniel Costamagna, con el intendente Luis Castellano y los representantes del Área Metropolitana Rafaela, con el senador Alcides Calvo. También mantendrán un encuentro con el Instituto de Desarrollo Ambiental para sumar diversas opiniones, antes de avanzar con el tratamiento de una nueva ordenanza sobre fitosanitarios.



“SIEMPRE ES BUENO RECIBIR

ESTE TIPO DE ASESORAMIENTO”

El concejal del FPCyS-PDP, Lisandro Mársico, aportó su opinión tras participar de los dos encuentros realizados por la Sociedad Rural de Rafaela, en el marco del ciclo Agenda Científica: “Me parecen jornadas muy interesantes, que la Rural haya tomado la iniciativa de convocar a profesionales de la salud, a ingenieros agrónomos, a abogados, para brindar un panorama en relación a lo que tiene que ver con el uso de los fitosanitarios es muy bueno. Realmente felicito a la institución en la iniciativa, la comparto y obviamente que nos va a servir a nosotros siempre para tomar las decisiones en el ámbito legislativo, porque son charlas muy técnicas que tienen que ver con el uso de los fitosanitarios enfocado desde el punto de vista del derecho, de la ciencia médica y desde quienes son los que asesoran a los productores y son responsables también de parte del proceso como son los ingenieros agrónomos”.

El edil subrayó que la actividad de la que participó junto al resto de los concejales, está enmarcada en una agenda que se propuso al Concejo, de invitar también a distintas persona para tener un intercambio de ideas en este tema en el Cuerpo Legislativo.

Mársico destacó que todos estos aportes, “a cada uno nos va a servir también para trabajar en un proyecto alternativo o tomar una posición. Siempre es bueno recibir este tipo de asesoramientos a la hora de tener que legislar en la materia”.