Uboldi avala la decisión de postergar la segunda dosis Locales 28 de marzo de 2021 Redacción Por La ex ministra de Salud provincial y hoy integrante del comité de expertos sobre vacunación, Andrea Uboldi, explicó la decisión de priorizar la colocación de primeras dosis de vacunas contra el Covid y dijo que “la cantidad de dosis que deberíamos tener para agilizar mucho más la estrategia de vacunación no está alcanzando”.

El tema de la cantidad de vacunas disponibles para nuestro país para continuar enfrentando la pandemia de coronavirus no es suficiente y está claro que hoy las vacunas son el bien más preciado a nivel mundial y en este contexto, es necesario advertir las inequidades que se observan y que la pandemia deja al descubierto.

Acerca del plan de vacunación, la ex ministra de Salud de Santa Fe y que actualmente forma parte del comité de expertos, Dra. Andrea Uboldi, manifestó: “En principio con las vacunas, como ya es de público conocimiento, hay dificultades con el ingreso de las mismas, básicamente en el mundo está habiendo estas dificultades y en la Argentina no se están cumpliendo algunos de los acuerdos con las empresas y con los Ministerios con los que nuestro país estableció estos vínculos. Fundamentalmente la mayor dificultad está con la vacuna de AstraZeneca, que se envió la producción en Argentina y debía envasarse en México y ahí hay grandes dificultades para el envasado, aparentemente las noticias indican que para mediados de abril habría novedades. Por otro lado, por un mecanismo Covax, que es un mecanismo en el que muchos países participaron para la reserva de dosis, eso posibilita la entrada de vacunas de AstraZeneca; se han hechos acuerdos con China por la vacuna Sinopharm, algo se recibió y se estarían recibiendo más dosis y con la Sputnik, también estarían ingresando”.

“Lo que uno está visualizando es que la cantidad de dosis que deberíamos tener para agilizar mucho más la estrategia de vacunación no está alcanzando. La idea es priorizar primeras dosis y distanciar la segunda dosis, con la intención de poder lograr más rápido la protección, sobre todo de la población que tiene más riesgo”, anticipó.

Cabe señalar, que en las últimas horas la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, consensuó junto a sus pares de las 24 jurisdicciones, diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra COVID-19 para proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo, lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad.

El consenso para la recomendación se produjo en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), en la cual las máximas autoridades sanitarias del país adoptaron las recomendaciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) y del Comité de Expertos que se reunieron esta semana para analizar de manera integral la evolución de la pandemia.

Uboldi explicó que “esta no es una postura únicamente de Argentina, sino que Canadá está en esta línea, Reino Unido también lo hizo en su momento y hay recomendaciones de distintos países de Europa que lo plantean. Cuando uno aplica la primer dosis de cualquier vacuna y cualquiera de las tres vacunas que usamos contra COVID, uno necesita 14 días de tiempo para producir anticuerpos, esta posibilidad de que nosotros apliquemos la primer dosis, va a generando que a las personas que se les aplica ya comiencen a producir anticuerpos y este tiempo es ganado”.

Recomendaciones de los expertos

Es importante señalar, que luego de considerar la situación epidemiológica, la escasez y la inequidad global en la distribución de vacunas, la aparición de variantes y la evidencia científica, los expertos recomendaron tres estrategias: Diferir las segundas dosis de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en nuestro país -Sputnik V, Covishield/ChadOx-1 y Sinopharm- a un intervalo mínimo de 12 semanas desde la primera dosis.

Por otra parte, después de los 3 meses de la primera dosis, se sugiere la aplicación de la segunda dosis en forma escalonada priorizando de manera secuencial la población de mayor riesgo de enfermedad grave (mayores de 60 y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo) para completar esquema.

Además, dada la situación del personal de salud, incluyendo quienes están licenciados, se recomienda completar esquemas con intervalo convencional, en aquellos que realicen actividad asistencial y con alta exposición al riesgo o que manipulen muestras clínicas.

En aquellas personas con diagnóstico confirmado de Covid-19, de acuerdo a la definición del Ministerio de Salud, se propone postergar la aplicación de la primera dosis de vacuna entre tres y seis meses después del alta clínica.

En aquellas personas con diagnóstico confirmado de Covid-19 luego de la primera dosis de vacuna, según definición del Ministerio de Salud, postergar la aplicación de la segunda dosis entre tres y seis meses posterior al alta clínica.

Cabe señalar que la recomendación técnica pone en consideración que el número de casos de infección documentada es muy bajo en los seis meses posteriores al diagnóstico.

La finalidad de esta estrategia persigue vacunar a más personas con la primera dosis y de esta manera favorecer el acceso al proporcionar una protección adecuada al mayor número de personas lo más pronto posible distribuyendo un insumo crítico entre quienes presentan más riesgo de complicaciones y muerte por el Covid-19.