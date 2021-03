"Equilibrio ente la actividad económica y la salud" Locales 28 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El ministro de Gobierno de la Provincia, Roberto Sukerman, hizo un balance de la cumbre ministerial ampliada que encabezó el gobernador, Omar Perotti, con la participación de casi un centenar de funcionarios provinciales. "Vemos que empiezan a mostrar signos de recuperación los indicadores económicos y de empleo, y no podemos descuidarnos. Todavía hay actividades que la están pasando mal, así que con los cuidados que tenemos que tener, tratamos de no retroceder y profundizar los cuidados, trabajando en la vacunación como se viene haciendo", señaló el funcionario en declaraciones a Aire de Radio de Santa Fe.

Sukerman subrayó que la prioridad continúa siendo "generar equilibrio ente la actividad económica y la salud". "Cuando el Estado decide cerrar actividad económica, implica un gran esfuerzo fiscal de todo el país. Tenemos que aprovechar que tenemos actividad económica y cuidarnos al máximo porque, si tenemos que retroceder, no tenemos los recursos del Estado para hacer frente a sueldos, suplementos, créditos blandos", agregó.

Finalmente, el funcionario anticipó que la Provincia "agudizará los controles" sobre los santafesinos que regresen del exterior porque "no se puede poner en peligro a toda la población porque uno trae un contagio con una cepa de estas nuevas que están apareciendo".