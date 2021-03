Cayó la venta del dólar ahorro Nacionales 28 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La venta de dólar para ahorro continuó en febrero en caída libre, ya que sólo se negoció bajo esta modalidad un total de US$ 99 millones, la cifra más baja en un año y la sexta caída consecutiva, informó el Banco Central.

En cuanto a cantidad de personas que accedieron a adquirir divisas bajo este sistema llegó a 536.000, lo que representa 187.000 menos que en el mes de enero, cuando las compras habían llegado a US$ 147 millones.

Las fuertes medidas cambiarias -sólo se pueden comprar US$ 200 por mes a través de operaciones de homebanking- complican el acceso al mercado a pequeños ahorristas.

Los datos en cuanto a ventas surgen del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario difundido por la autoridad monetaria.

En febrero, se registraron transferencias netas recibidas desde cuentas propias en el exterior que totalizaron US$ 32 millones, indicó el Banco Central.

Los movimientos de deuda financiera resultaron en pagos netos por US$ 273 millones en febrero: ese total se explicó por cancelaciones netas con entidades locales por US$ 76 millones y en moneda extranjera por US$ 197 millones.

Las inversiones de no residentes registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por US$ 58 millones, prácticamente en su totalidad inversiones directas.

En febrero, el principal sector vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, Oleaginosas y Cereales, registró ingresos por US$ 2.121 millones, casi exclusivamente por los conceptos incluidos en bienes, en línea con su condición de principal sector exportador de la economía.