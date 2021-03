Sub-23: Triunfo amistoso ante Japón Deportes 27 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La Selección argentina Sub 23 superó ayer a Japón por 1-0, en el primero de los partidos amistosos que disputará en ese país como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevarán a cabo desde el 23 de julio al 8 de agosto próximos.

El equipo albiceleste, que estrenó la nueva indumentaria y es dirigido por Fernando "Bocha" Batista, se impuso gracias a un desborde del ex Vélez Matías Vargas por derecha, quien centró para que Adolfo "Tanque" Gaich defina de cabeza, a los 33 minutos del primer tiempo.

El encuentro se disputó en el estadio "Ajinomoto" de Tokio, con público en las tribunas, aunque en una capacidad reducida debido a la pandemia de coronavirus.

En la previa, la Selección argentina -que volvió a competir tras más de un año- realizó un emotivo homenaje a tres glorias albicelestes que fallecieron el último tiempo: Diego Armando Maradona, Alejandro Sabella y Leopoldo Jacinto Luque.

El once inicial de Argentina formó con: Jeremías Ledesma; Hernán De la Fuente, Nehuen Pérez, Nazareno Colombo, Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar, Santiago Colombatto; Fernando Valenzuela, Matías Vargas, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich.

Luego ingresaron: Lucas González por Vargas, Benjamín Rollheiser por Valenzuela, Alexander Bernabei por Urzi y Santiago Hezze por Colombatto.

La Selección sub 23 volverá a enfrentarse a Japón, en el cierre de la gira, el próximo lunes a las 7:45 (hora argentina) pero ahora en la ciudad de Fukuoka.