Suspensión de viernes y reprogramación Deportes 27 de marzo de 2021 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

La lluvia caída en Rafaela y toda la región en las últimas horas obligó a reprogramar la segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que finalmente no tuvo adelantos y tendrá un postergado, para el lunes.

Los dos juegos que se habían programado para la noche del viernes fueron suspendidos y el de Ramona ante Libertad tuvo que pasar para el lunes ante la falta de adicionales policiales para la jornada de mañana.

Así, la fecha se jugará de la siguiente manera: Domingo 28/03, a las 16.00hs (Reservas 14.30hs) Ben Hur vs Argentino Quilmes (Guillermo Tartaglia), Peñarol vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo), Sportivo Norte vs 9 de Julio (Ariel Gorlino), Unión de Sunchales vs Brown de San Vicente (José Domínguez), Deportivo Aldao vs Talleres de María Juana (Sebastián Garetto), Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela (Franco Ceballos), Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas (Rodrigo Pérez). Lunes 29/03, a las 21.30hs (Reservas 20hs) Deportivo Ramona vs Deportivo Libertad (Franco Ceballos).



PRIMERA B

Este domingo dará inicio a la Primera B con la disputa de la fecha 1 del torneo Apertura. El programa de encuentros (Reserva 14.30 y Primera 16hs) y árbitros será el siguiente: ZONA NORTE: Tiro Federal vs Moreno de Lehmann (Juan González), Arg. Humberto vs San Isidro (Alejandro Schneller), Arg. Vila vs Ind. Ataliva (Sergio Romero), Sp. Roca vs Ind. San Cristóbal (Guillermo Vacarone), Belgrano San Antonio vs Sp. Aureliense (Gonzalo Hidalgo). Libre: Bella Italia. ZONA SUR: Dep. Susana vs Def. de Frontera (Facundo García), Zenón Pereyra vs Atl. Esmeralda (Angelo Trucco), San Martín vs Sp. Santa Clara (Maximiliano Mansilla), La Hidráulica vs Juv. Unida (Claudio González), Atlético MJ vs Dep. Josefina (Darío Suárez). Libre: Sp. Libertad E.C.