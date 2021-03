Se ponen en marcha las Inferiores Deportes 27 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado volverán a la actividad oficial las Divisiones Inferiores de la Primera A y B de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la fecha 1 del torneo Apertura.

En el principal grupo liguista, los encuentros de aquellos cruces que tengan las seis divisiones comenzarán a las 11hs, los que lo hagan con cinco, desde las 12hs. En la Primera B los partidos comenzarán a las 14hs.



Primera A

Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, Peñarol vs Atlético de Rafaela, 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado, Independiente San Cristóbal vs Ben Hur, Deportivo Libertad vs Unión de Sunchales.



Primera B

ZONA NORTE: Dep. Tacural vs Moreno de Lehmann, Dep. Aldao vs Sp. Roca, Arg. Humberto vs Ind. Ataliva, Tiro Federal vs San Isidro. Libre: Dep. Bella Italia. ZONA SUR: Dep. Susana vs Brown SV, Atlético MJ vs Talleres MJ, Bochazo vs Florida, San Martín vs Sp. Libertad EC. Libre: Juv. Unida. ZONA OESTE: Zenón Pereyra vs Belgrano SA, Dep. Josefina vs Dep. Ramona, Atl. Esmeralda vs Arg. Vila, La Hidráulica vs Sp. Santa Clara. Libre: Def. de Frontera.