Conocé a Bautista, el nuevo juvenil convocado Deportes 27 de marzo de 2021 Por Martin Ferrero “Tengo una felicidad enorme por estar citado por primera vez y el próximo paso que quiero dar es debutar en el club que amo”, indicó el delantero de 16 años que forma parte de los 20 que viajan este sábado a Buenos Aires.

FOTO WEB BAUTISTA TOMATIS. / El delantero de 16 años tuvo su bautismo y este sábado viaja con el plantel profesional para afrontar el encuentro ante San Telmo.

Bautista Tomatis nació un 11 de agosto de 2004 en Santa Fe, a los dos meses de vida su familia se mudó a Rafaela. A los 5 años comenzó a jugar a la pelota en la escuelita de Atlético de Rafaela, ahí en el patio de la Escuela Normal, a poquitos metros del estadio Monumental, cancha en la que todos esos pibes que año a año ‘corren’ los patios del colegio sueñan con pisar.

Y ayer no fue un día más para Bautista. El delantero tuvo su primera convocatoria y es uno de los 20 que viajan este sábado con rumbo a Capital para esperar por el encuentro de mañana ante San Telmo, por la fecha 3 de la Primera Nacional. “Tengo una felicidad enrome”, le reconoció Tomatis a LA OPINIÓN.

En el pasado torneo ya había tenido algunos entrenamientos con el plantel principal de la ‘Crema’, pero para afrontar la temporada 2021 lo sumaron para que forme parte permanente de los entrenamientos del plantel profesional.



-Empezaste a jugar en Atlético desde muy chico.

- Si, empecé y aprendí a jugar al fútbol en la escuelita de Atlético de Rafaela, en el patio de la Escuela Normal. Mi primer profe fue Adrián Borghesi, desde los 5 años que estoy en el club.

-¿Cómo te enteraste de la convocatoria?

- Me enteré en el día de hoy (por ayer) al entrar al vestuario al terminar el entrenamiento y vi la lista de convocados, me llevé la sorpresa de que estaba mi nombre. No lo podía creer.

-¿Qué cosas se te vinieron a la cabeza en ese momento?

- Un montón de cosas me pasaron por la cabeza. Todos los recuerdos que tuve desde el primer día que arranque en este que es mi club donde crecí, viví alegrías, tristezas, torneos, entrenamientos, partidos, amistosos, días que estuve lesionado y muchísimas cosas más. También me acordé de todo el apoyo de mi mamá, mi hermana, mi papá y toda mi familia. Mi novia, mis amigos, los profesores, y toda la gente que me ayudo en este tiempo. Los que estuvieron siempre a mi lado en cada momento, una alegría enorme, mucha emoción junta.

-Si te tuvieras que describir, ¿Qué tipo de delantero sos?

- Busco moverme por todo el frente de ataque, tratando de explotar mi velocidad y el desequilibrio en el uno contra uno. En el último tiempo jugué como centro delantero pero me puedo desempeñar como extremo tanto por derecha que por izquierda.

-Diste un paso más, primera convocatoria, ahora a tratar de tomarlo con tranquilidad y seguir trabajando para que llegue el debut…

- Tengo una felicidad enorme por estar citado por primera vez y el próximo paso que aspiro es debutar en el club que amo. Se que todavía soy chico, pero trato de aprender día a día de mis compañeros y también de mis entrenadores, así poder afirmarme bien en primera, es lo que siempre soñé de chico y seguiré trabajando con dedicación y humildad para ser futbolista profesional.

-Lo tenés a Gonzalo (Del Bono) que trabaja con el cuerpo técnico, te hablará, aconsejará. Pudiste hablar algo con Walter o Félix.

- Si, Gonzalo me habla y me corrige siempre, nos conocemos desde hace tiempo porque era mi entrenador cuando fuimos campeones de AFA con mi categoría 2004. Walter y Félix, siempre me hablan y me aconsejan. Quiero aprovechar y agradecer a Franco Mendoza, y a Lucas Aveldaño que me dan sus consejos como profesionales desde hace mucho tiempo y trato de tomar todo y aprender de cada uno.

-Y en tu puesto tenés a uno del cual se puede aprender algo también…

- Verlo al Taca (Claudio Bieler) con toda su experiencia ayuda a aprender día a día, es un goleador impresionante, además es generoso con los más chicos, también Guille Sara y Emi Romero que ya no está, como referentes nos enseñan un montón todos los días, a ellos y a todos mis compañeros les agradezco muchísimo todo lo que me toca vivir.



El pasado fin de semana jugó como titular en la Reserva de Liga Rafaelina y anotó un gol en la goleada 7-0 ante Sportivo Norte. Tuvo una buena semana de entrenamiento y hoy se sube al bondi del plantel profesional. Soñar no cuesta nada y Baustista está a un pasito de cumplir su sueño de debutar en la primera de la ‘Crema’.