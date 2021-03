Boomerang de carteleras Información General 27 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Animarse a la animación inteligente y para los más grandes



Por Leo Gómez

Hola amigos, hoy vamos a explorar algunas series y películas animadas que no son de Pixar o Disney. Hace mucho tiempo ya que se trabaja en caricaturas, stop motion y animación para adultos. Hay un gran contenido por explorar para quien no lo haya hecho. ¡Así que para quien aún no se ha dejado llevar por esta opción, acá dejo 4 buenos ejemplos para conocer un poco de lo que les cuento!



SERIES

Bojack Horseman (Animación, comedia negra, USA 2014 – 2020) 6 Temporadas +16 Netflix

Aquí nos encontramos en un mundo donde los humanos y los animales antropomorfos conviven. Bojack es un actor con cabeza de caballo y cuerpo de hombre. Supo ser una estrella y ahora está en su etapa de decadencia, en una época similar a los noventa norteamericanos y envuelto en todos los problemas y crisis posibles que puede sufrir una ex celebridad. No es una comedia para reír a carcajadas, es más bien una sátira a la frivolidad e hipocresía hollywoodense centrándose en la historia de vida del personaje principal. Ténganle paciencia hasta la mitad de la primera temporada, ahí toma envión y hasta el final se convierte en una gran aventura ingeniosa e inteligente.

Love, death and robots (Animación, ciencia ficción, acción, USA 2019) 1 Temporada +18 Netflix

Me encantó todo lo que rodea a esta serie. Formato corto con capítulos que no superan los 17 minutos. Despiadada y subida de tono en muchas escenas, repleta de acción, drama y situaciones diversas, distribuidas en 18 capítulos distintos unos de otros, tanto en las formas de animación como en lo que se quiere transmitir al espectador. Si a todo esto sumamos que en el proyecto están metidos David Fincher (Fight club, Seven, etc) y Tim Miller (DeadPool) nos queda un producto final impecable, innovador y que tiene segunda temporada asegurada en el gigante de la N.



PELICULAS

Isla de perros (Animación, Aventuras, comedia, USA/Alemania 2018) 101 minutos +13 Streaming/on demand

Les presento, tal vez, al mejor ejemplo de que el cine de animación no es solo Disney o Pixar. Y si te cuento que aquí el gran Wes Anderson incluso puede dejar la marca de su estilo, es inevitable mirar esta peli. Estamos invitados a una aventura en stop motion que recrea un mundo en equilibrio con la fantasía y el realismo, donde un grupo de perros son llevados a una isla por ser portadores de una grave gripe canina, para su confinamiento. ¿Algo mas actual que eso hoy? imposible. Una cita necesaria sin lugar a dudas.

El viaje de chihiro (Animación, Animé, Aventuras, Fantasía, Japón 2001) 125 minutos ATP Netflix/streaming/on demand

A modo de carta de presentación, el viaje de chihiro es el único animé en recibir un Oscar a mejor película animada y una de las japonesas más taquilleras de la historia. No debemos encasillar al animé solamente en guerreros sobrenaturales, dragones parlantes y demás criaturas. Esta historia es un puntapié inicial para la nueva explosión cultural que significó este género en todo el mundo. Chihiro es una niña de 10 años que, durante el viaje de mudanza junto a sus padres quedan atrapados en un mundo mágico liderado por una bruja que convierte en animales a quienes no la obedecen. Como se lee, esta peli tiene el lado fantástico propio del cine nipón, pero también es una visita impostergable al respeto por las raíces y tradiciones japonesas y por eso hay que mirarla si el cine está dentro de sus artes favoritos.