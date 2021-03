Fondos para Independiente Región 27 de marzo de 2021 Redacción Por COLONIA BICHA

COLONIA BICHA. - La provincia entregó al Club Deportivo Independiente la suma de 70 mil pesos del Programa «Cuidar nuestro club» de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social

Pablo Favole y Gustavo Maina, presidente y tesorero respectivamente de Club Deportivo Independiente, acompañados por el presidente comunal Adolfo Ferrero recibieron por parte del ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Danilo Capitani; la directora provincial de Clubes, Florencia Molinero y el senador Alcides Calvo el cheque para efectivizar la suma de 70 mil pesos en un acto llevado a cabo en el Club Independiente de Rafaela

Ese fondo esta destinado a gastos de funcionamiento y mantenimiento de la entidad a través del programa «Cuidar nuestro club» impulsado por el gobierno provincial en el marco de la pandemia para sostener a los clubes, que «son la herramienta de la sociedad civil para cimentar un desarrollo integral de los niños y jóvenes, para fomentar desde la práctica deportiva y la actividad física no sólo cuidar la salud sino generar las relaciones personales y humanas que son tan importantes para una vida en comunidad» destacó el Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani.

Los directivos de Club Deportivo Independiente agradecieron el aporte para el funcionamiento institucional, lo que viene a generar un alivio tras no haber podido generar recursos el año pasado como consecuencia de la pandemia y permite además de mantener las instalaciones, proyectar hacia adelante.

Por su parte el presidente comunal destacó la importancia del acompañamiento desde el gobierno para los clubes de nuestras poblaciones donde cumplen una función amplia, no solo en la faz deportiva, sino que trabajan junto a la escuela y el resto de las instituciones en todo lo que tiene que ver con los social, cultural y educativo.