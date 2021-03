La sala de sesiones se llama Mirta Rodríguez Información General 27 de marzo de 2021 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Es bueno que los reconocimientos se reciban en vida, fundamentalmente porque quienes son seleccionados para recibir un galardón puedan compartir la alegría y agradecer el galardón, así lo entendieron los concejales de esta ciudad que en su última sesión ordinaria decidieron imponer el nombre de Mirta Rodríguez a su recinto de sesiones.

Mirta fue la primera Secretaria que tuvo el órgano Legislativo local, en el año 1973, cuando fue electo el primer Concejo Municipal y por ende es la que laboró codo a codo con los ediles de ese tiempo para organizar el Cuerpo Legislativo, conectándose con Cuerpos de otras ciudades y que además se desempeñó y desempeña como periodista.

Desde el área prensa del Concejo se difundió un informe de prensa exaltando el hecho, texto que se reproduce a continuación.

El jueves 25 de marzo, el Concejo Municipal de Sunchales impuso el nombre de Mirta Rodríguez a su Sala de Sesiones, en reconocimiento a la trayectoria humana y profesional, trabajo, dedicación y compromiso constante de la periodista, quien además se desempeñó como Secretaria del primer Cuerpo Legislativo conformado en la ciudad.

El proyecto fue presentado por la concejal María José Ferrero, en la Sesión Extraordinaria realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer y recibió el rápido respaldo de todos sus pares.

“Fue inmediata la repercusión de esta iniciativa, por lo que representa Mirta para todos los sunchalenses y para este Concejo en especial, como ella lo denomina ‘la casa del pueblo’. Se siente además muy orgullosa, pero también lo tomó con mucha responsabilidad”, afirmó la autora del proyecto.

Por su parte, el concejal Horacio Bertoglio manifestó que el nombre de Mirta “ha generado una unánime y pronta adhesión. Cuando esta institución vivió su cuadragésimo quinto aniversario fue una persona de consulta permanente. Su colaboración no solo fue desde el punto de vista de aquella primera Secretaria, sino que junto a los Concejales se formó y recorrió ciudades para conocer y consultar más, siempre estuvo y está a disposición”.

Seguidamente tomó la palabra la concejal Andrea Ochat, quien destacó la permanente vocación de Mirta Rodríguez de acercar propuestas superadoras, nuevas iniciativas, nunca quedándose solo con la crítica si encuentra algo que no considere correcto. Además se refirió al gran impacto que el Golpe de Estado de 1976 tuvo para quien había estado en el proceso de inicio del Concejo “y luego deja la casa del pueblo vacía, viviéndolo con mucho dolor, no solo porque se queda de esa forma sin su ámbito de trabajo sino por la representatividad que el espacio significaba de todos los vecinos”.

En último término expresó sus conceptos el edil Oscar Trinchieri, con el objetivo de resaltar los diferentes ámbitos profesionales que Mirta recorrió más allá del Concejo, “como sus tareas en la Escuela Técnica, con los proyectos impulsados por los alumnos y ella siempre acompañando, con las mujeres enfermeras que trabajaron en salud en la Gesta de Malvinas, la periodista deportiva siguiendo los partidos de fútbol de Unión y Libertad, una laburante en todos los terrenos”.

Más allá de la aprobación del proyecto, el concejal Bertoglio adelantó que en breve se realizarán los actos correspondientes a tan significativo momento para la historia del Cuerpo Legislativo y por supuesto acorde al reconocimiento de la trayectoria humana y profesional de Mirta Rodríguez.