Crisis sanitaria en México

México se acerca a los 200.000 fallecidos por Covid-19 pese a completar nueve semanas con cifras a la baja, una tendencia que sin embargo no disipa el temor a una nueva ola de contagios.

La Secretaría de Salud contabilizaba hasta ayer 199.627 muertes, que convierten al país en el tercero más enlutado en números absolutos después de Estados Unidos y Brasil.

Con un total de 126 millones de habitantes, la tasa de letalidad de México es la decimoséptima por 100.000 personas. Los contagios superan los 2,2 millones.

Lejos quedaron las previsiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de un estimado inicial de 8.000 decesos pasó a 35.000 y luego a 60.000 en un escenario "catastrófico".

Según las autoridades, México acumula nueve semanas con la curva en descenso, tras la pesadilla vivida en enero cuando se rompieron los récords de fallecidos e infecciones, y los hospitales, sobre todo de la capital y su zona metropolitana, se desbordaron.

Reacio a hacer nuevos pronósticos, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia contra el coronavirus, advierte sobre el riesgo de una nueva ola de contagios cuando millones de mexicanos se preparan para las vacaciones de Semana Santa.

Tampoco se descarta un repunte tras el asueto, si bien las ceremonias religiosas están restringidas. Las autoridades sanitarias actualmente están planteando la posibilidad de que parte de la población mexicana haya desarrollado cierta inmunidad.

El mundo está en una tercera ola, pero quizá pocos países tuvieron la intensidad que tuvo México en la segunda, por lo que el virus tendría menos gente que infectar, señalaron los especialistas.

López Obrador, quien padeció Covid-19 a inicios de febrero, enfrenta críticas por lo que algunos consideran medidas poco efectivas contra la pandemia, relativizando la efectividad del cubrebocas.

El mandatario izquierdista alegó que en su gobierno nada se impone por la fuerza y reivindicó que México fue de los primeros países latinoamericanos en iniciar la campaña de vacunación, el 24 de diciembre, con los médicos que están en la primera línea del combate a la epidemia.

Su administración lleva invertidos unos 3.600 millones de dólares en la lucha contra el coronavirus.

Hoy se va para abajo ya de la segunda ola, entonces el gobierno aprovecha para vacunar por que si se viene una tercera, encuentre protegida a la población.

A pesar de los esfuerzos que realiza el país, las vacunas llegan a cuentagotas, algo que preocupa al gobierno, teniendo en cuenta que no fue inmunizada la totalidad del personal sanitario y la meta de cubrir a todas las personas de la tercera edad antes de mayo se ve lejana.

AMLO reconoció que para que haya una verdadera vacunación masiva, se necesitan diez millones de vacunas mensuales, como se estableció en un principio, pero el programa se descarriló hace rato.

En tanto, la economía, que tuvo una caída histórica de 8,5% en 2020 debido a la pandemia, parece reflotar. En enero, el Banco Central revisó su crecimiento, estimando para 2021, un rango de 3,3% a 4,8%.

Pese a la intensidad de la segunda ola, las autoridades evitaron un cierre casi total como el decretado hace un año. Aunque con restricciones, numerosos sectores de la economía están activos.

Otro dato importante es que México recibirá vacunas de Estados Unidos como parte de un acuerdo logrado tras las conversaciones entre los presidentes de ambos países, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, sin brindar detalles sobre marca, cantidad o fecha de entrega de los inmunizantes.

También se reconoció que a la mitad de los mexicanos que están en el sector informal, es complicado decirles que no salgan, porque la gente necesita dinero para vivir.

Desde el Ministerio de Salud admitieron que es veraz que hay un acuerdo de vacunas con Estados Unidos, en referencia a la conversación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

Los detalles de ese convenio se conocerán oficialmente este viernes, cuando se ultimen algunos detalles menores que restan acordarse entre ambos países.

López Obrador y Biden sostuvieron una reunión virtual a inicios de marzo en la que se abordaron temas clave de la agenda bilateral como la migración y el acceso a las vacunas contra el Covid-19.

El mandatario mexicano había criticado reiteradamente el "acaparamiento" que los países más ricos del mundo hacían de la producción de vacunas, pero está claro que a partir de este acuerdo ya no habrá críticas.

México recibió solo 870.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca tras un acuerdo con India, aunque el gobierno firmó en diciembre un convenio preliminar de compra con el laboratorio para adquirir 77,4 millones de dosis.

El país recibió 7,16 millones de vacunas de distintas marcas de las cuales aplicó 7,43 millones.