Se reducen las muertes en EE. UU.

WASHINGTON, Estados Unidos, 27 (AFP). - A tres meses de iniciada la campaña de vacunación en Estados Unidos, muchas de las cifras trazan un cuadro alentador, ya que el 70% de los habitantes mayores de 65 años ya recibieron al menos una dosis de la vacuna y el promedio diario de muertes descendió por debajo de 1.000 por primera vez desde noviembre.

Decenas de estados han ofrecido vacunas a todos los adultos o planean hacerlo en los próximos días, en tanto que la Casa Blanca dijo que la semana próxima distribuirá 27 millones tanto de una como de dos dosis, más del triple desde la asunción del presidente Joe Biden.

No obstante, el doctor Anthony Fauci, el principal infectólogo del gobierno, aseguró que aún no está dispuesto a declarar victoria.

"Me suelen preguntar si estamos doblando la esquina. Mi respuesta es que probablemente estamos en la esquina. Si la doblaremos o no, está por verse", dijo Fauci.

Para expresarse de esa manera se basa en el hecho de que las cifras de nuevas infecciones continúan en un nivel elevado, más de 50.000 al día. Esta semana Estados Unidos rebasó los 30 millones de casos confirmados, según los datos brindados por la Universidad Johns Hopkins. La cantidad de fallecidos en el país supera los 545.000.