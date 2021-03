Biden se planteó nueva meta con la vacunación

WASHINGTON, Estados Unidos, 27 (AFP). - El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que su objetivo es colocar 200 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 antes de los 100 días de Gobierno, tras haber cumplido tempranamente con el objetivo de los 100 millones de dosis.

"Hoy estoy fijando el segundo objetivo, y esto es, para mi centésimo día en el cargo, haber aplicado 200 millones de dosis en los brazos de la gente", dijo Biden.

El mandatario hizo esas afirmaciones en la primera conferencia de prensa formal que ofreció desde que asumió la presidencia, el 20 de enero pasado.

Entre las declaraciones que realizó, el demócrata de 78 años confirmó que irá por la reelección en el año 2024, y que Kamala Harris podría volver a ser su compañera de fórmula.

También se refirió a sus pares ruso y chino -Xi Jinping y Vladimir Putin- y consideró que "piensan que el futuro está en la autocracia y que la democracia no puede funcionar en un mundo complejo".

También afirmó que el objetivo de China es convertirse "en el país líder, más rico y más poderoso del mundo", pero aseguró que él no permitirá que eso ocurra durante su mandato.

Biden habló de la "dura competencia" de su país con China y aseguró que "Xi no tiene un solo hueso democrático en su país", pero aclaró que no busca una "confrontación" con el gigante asiático.

"Le volví a dejar claro lo que le he dicho en persona en varias ocasiones, que no buscamos el enfrentamiento, aunque sabemos que habrá una competencia muy fuerte", agregó.

Biden prometió trabajar con sus aliados en la Unión Europea (UE) y con países como la India, Japón y Australia para "hacer que China rinda cuentas y siga las reglas. Esta es una batalla entre la utilidad de las democracias y las autocracias en el siglo XXI", subrayó.