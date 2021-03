Prorrogan el vencimiento del Impuesto a la Riqueza Nacionales 27 de marzo de 2021 Redacción Por SE TRASLADO AL 16 DE ABRIL

FOTO ARCHIVO MARCO DEL PONT. Había recibido varios pedidos.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La AFIP prorrogará hasta el 16 de abril próximo el vencimiento de las obligaciones de presentación de declaración jurada y el pago del Impuesto a la Riqueza para financiar gastos de la pandemia.

El vencimiento previsto originalmente era el 30 de marzo, pero ahora se decidió postergarlo.

El nuevo impuesto alcanza a alrededor de 13.000 personas con patrimonios por más de $200 millones, según estimaciones oficiales.

La medida, según indicaron fuentes de la AFIP, se toma para "facilitar el ingreso del aporte solidario y extraordinario".

El organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont había recibido varios pedidos para obtener una prórroga.

Distintas entidades empresariales como la UIA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio solicitaron más plazos.

A través de cartas, mencionaron la necesidad de un plazo más extenso para que sus representados alcanzados puedan producir la documentación e información de respaldo necesarias para concretar el pago del aporte, que será por única vez.

Pese a este cambio, las fechas correspondientes al plan de facilidades de pago de hasta cinco cuotas no se modifican.

La AFIP avanza con la fiscalización sobre aquellas personas que no presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales en 2019.

El organismo dijo que inició fiscalizaciones y realizará denuncias penales por evasión agravada cuando no realicen el pago del aporte.