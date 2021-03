El inicio fue reprogramado

La lluvia caída en Rafaela y la región durante la jornada de ayer impidió el comienzo de la segunda fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El encuentro programado en San Vicente, entre Bochófilo Bochazo y Florida de Clucellas se reprogramó para la noche de este viernes, en el mismo horario. De esta forma, hoy a las 21.30 hs. (Reservas 20 hs.), también jugarán Ramona y Libertad, tal como estaba programado.



El resto de la fecha se completará el domingo, con los siguientes cruces: Ben Hur vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs 9 de Julio, Unión de Sunchales vs Brown de San Vicente, Deportivo Aldao vs Talleres de María Juana, Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela.