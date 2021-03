Atlético visita a Libertad en el inicio de una nueva fecha

Este viernes comenzará a disputarse la tercera fecha del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. Será en Sunchales con la presentación de Atlético de Rafaela visitando al Deportivo Libertad, desde las 21.30hs, por la Zona A.

Será un duelo de punteros, ya que ambos equipos ganaron los dos encuentros disputados. El resto de la jornada se disputará entre domingo y lunes.

Para este viernes también se anuncia el comienzo del torneo de primera femenino, con partidos en Rafaela y Ataliva. Este es el detalle de la programación:



Torneo Preparatorio. Hoy: 21.30 hs. Dep Libertad vs Atlético de Rafaela. Domingo 28/03: 20.30 hs. Arg. Quilmes vs 9 de Julio, Peñarol vs Independiente. Lunes 29/03: 21.30 hs. Ben Hur vs Unión de Sunchales.



Torneo Femenino. Hoy: 21.30 hs. Ben Hur vs Unión de Sunchales, Independiente vs Dep. Libertad.