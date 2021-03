Presentaron el oficial de la Unión Santafesina Deportes 26 de marzo de 2021 Redacción Por Del certamen participarán ocho clubes, entre los que estará CRAR, y pondrá en juego la Copa “Federico Caputto”. El Verde recibe mañana a Querandí por la primera fecha.

FOTO PRENSA USR LANZAMIENTO. / Anoche, en la sede de la Unión Santafesina de Rugby se llevó a cabo la presentación del Oficial que comienza este sábado.

Con la presencia de los capitanes de cada uno de los clubes participantes, autoridades de la Unión Santafesina de Rugby y del diario EL LITORAL, se presentó anoche en la sede de la USR el Torneo Oficial que pondrá en juego la Copa “Federico Caputto”, y el cual comenzará este sábado.

Estuvieron presentes Esteban Fainberg, presidente de la entidad madre del rugby santafesino, Lucas Caputto, hijo del recordado ‘Fefe’ y Nahuel Caputto, Presidente del Directorio de Diario EL LITORAL.

Además, estuvieron presentes representantes de todos los clubes intervinientes, que jugarán divididos en dos zonas de cuatro cada una y los ganadores de las mismas disputarán la final.

El certamen que pondrá fin al parate por la pandemia, de más de un año, será de ‘sábana completa’ es decir que cada club participará con sus Juveniles y su Plantel Superior de Primera y Reserva. Cada equipo jugará cuatro encuentros, los tres de la fase de grupos y las respectivas definiciones por el posicionamiento.

CRAR debutará este sábado recibiendo a Querandí, en uno de los encuentros de la zona 1. Encuentro que tendrá el arbitraje de Leonardo Del Río y el kick off será a las 16. Luego tendrá dos partidos como visitante, de Universitario y Santa Fe Rugby, los otros dos que completan el grupo y se enfrentarán mañana en Sauce Viejo. Por el otro lado irán La Salle vs CRAI y Cha Roga de Santo Tomé vs Alma Juniors de Esperanza.

En diálogo con diario EL LITORAL, el presidente Fainberg indicó: “Utilizando las palabras del presidente de la Unión Argentina (Marcelo Rodríguez), este es un año de transición y por lo tanto tiene que ser sencillo. Y así tiene que ser todo lo que diagramemos en cuanto a los formatos, modificables, porque las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Por ende debemos manejar estructuras y organigramas fáciles. Jugarán todos nuestros clubes, y en breve también arrancaran las competencias del Desarrollo y Rugby Femenino”.



SANTA FE, OTRA VEZ SEDE

DEL ARGENTINO JUVENIL

Más allá del lanzamiento del Oficial de la USR y de hacer principal hincapié en los cuidados y protocolos que deberán cumplir y seguir los clubes para el cuidado del covid, Esteban Fainberg confirmó que en este 2021 se jugará el Dos Orillas (certamen que reúne a clubes de las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos) y como novedad, el directivo anticipó que el Argentino Juvenil se volverá a disputar en nuestra provincia. “La UAR adjudicó a Santa Fe otra vez como sede del Argentino Juvenil, entonces la competencia interprovincial podría achicarse de cinco a cuatro fechas para que termine una semana antes del torneo de menores nacional”.