Habilitaron Paseo de la Memoria

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se había adelantado el pasado miércoles 24, desde las 18 en la plaza Presidente Raúl Ricardo Alfonsín fue inaugurado el Paseo de la Memoria, ceremonia organizada por el Ateneo Sunchales, padrino de ese espacio verde, contó con la presencia de vecinos y funcionarios de la ciudad.

Con respecto a ello se difundió un parte de prensa cuyo texto reproducimos seguidamente, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 45 años del último golpe cívico militar en Argentina, el Ateneo Sunchales inauguró el Paseo de la Memoria en la Plaza Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, ubicada en Avenida Sarmiento y República Argentina.

La plaza es apadrinada por el Ateneo desde el año 2016 por un convenio de padrinazgo de espacios verdes con el Municipio local y durante el transcurso de los años se le han realizado importantes mejoras, es un espacio que tiene impacto social y urbanístico y un punto de encuentro de vecinas y vecinos del barrio y de la ciudad. En esta oportunidad, con la inauguración del Paseo de la Memoria se dieron a conocer 16 placas históricas que se recorren por cuatro veredas, cada una distinguida por una palabra: Memoria, verdad, justicia y Raúl Alfonsín.

Además de la información que brindan las placas allí emplazadas, quienes la recorran podrán acceder a través del código QR a diversas páginas que amplían la información y permiten leer más datos al respecto.

Después del minuto de silencio por los sunchalenses desaparecidos se escucharon los discursos;

A su turno, Flavio Gonzalez, en representación de la institución destacó el rol social que tiene la plaza y la importancia que reviste que esté en condiciones para ser disfrutada por la ciudadanía, “hace poco Ateneo de Sunchales cumplió 20 años, somos un espacio de múltiples pensamientos, debates, un espacio abierto para todas las vecinas y los vecinos de la ciudad. Y hoy les presentamos este Paseo de la Memoria en un espacio verde, sabemos que tenemos que dejar un mensaje más allá de un espacio de recreación, un mensaje basado en la memoria, verdad y justicia en la historia que hoy inauguramos”.

“Llevamos 45 años del golpe de estado y tenemos que hacer todo lo posible y necesario para mantener viva la memoria. Y sabemos que vamos a dejar un grano desde el Ateneo aquí en esta plaza, con todas estas instalaciones” reflexionó Gonzalez.

El intendente Toselli dijo “quiero felicitar al Ateneo, cargado de subjetividad porque soy parte, soy producto del Ateneo, cofundador y quiero felicitar por lo que veníamos haciendo por la comunidad; debatir de idea, proyectos, obras y estamos dejando un hito para siempre en nuestra ciudad de Sunchales para mantener viva nuestra historia y esta historia en particular necesitamos pasarla por el corazón y sentirla en la piel; Y recordar las víctimas fatales sunchalenses es un modo de pasar esa historia por el corazón y que permanezca viva en nuestra memoria, pretendemos recordar a Orlando Navarro, Fernando Abasto, Hugo Gastaldo".

Citó también a un investigador de la segunda guerra mundial, Bauer, que sentenció “ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos serán nunca jamás observadores pasivos" con esto, “ los insto a que no solo nos comprometemos a que nunca más suceda, sino a que dejemos de ser observadores pasivos en general de lo que sucede a nuestro alrededor, que nos comprometemos a garantizar derechos a nuestra comunidad, por nuestra Argentina”.

Además, el intendente Toselli finalizó: "Como una especie de legado de Raúl Alfonsín, al menos para los que creemos en él, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todas las personas del mundo que desean habitar en territorio argentino, los invito asumir ese compromiso por la paz de nuestra comunidad, por la paz de nuestra argentina, una paz basada en la memoria, en la justicia, por lo que ya no están, por los que están, y por los que vendrán, nunca más".

También estuvieron presentes la presidente del Ateneo, Vanesa Escobio; funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Sunchales; concejales de la ciudad, Leandro Lamberti y Andrea Ochat, presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Sur, María Laura Sánchez; sobreviviente del terrorismo de estado, Sebastián Delfino, Comisión Directiva y miembros del Ateneo, medios de comunicación, público en general.