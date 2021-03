El gobernador inauguró la base de la Guardia Rural Los Pumas Locales 26 de marzo de 2021 Redacción Por El edificio se encuentra junto a la sede comunal y contará con 12 agentes que se desplegarán por la zona rural del departamento Castellanos.

FOTO PRENSA GOBERNACION INAUGURACION. "Se deben cortar los vínculos con el delito", afirmó Perotti.

El gobernador Omar Perotti inauguró este jueves la base de la Guardia Rural Los Pumas en la localidad de Bella Italia. La base de operaciones estará emplazada junto al edificio comunal. En la oportunidad, Perotti reconoció el trabajo de la Guardia Rural y “nuestro compromiso con ustedes no solamente con palabras, sino con hechos. Esta base es un grano de arena más que se suma a lo que sentimos debe cambiar en la formación, capacitación, en las posibilidades de sumarle tecnología, no solamente a la guardia rural de Los Pumas sino a toda la fuerza en su totalidad, para seguir sumando equipamiento y agentes. Esto es lo que nos va a posibilitar tener una mayor presencia”. “Eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo y trabajando diariamente para que lo que se corte en esta provincia no sean obras o acciones positivas, sino que lo que se debe cortar en Santa Fe definitivamente, son los vínculos con el delito”, concluyó el gobernador.

En tanto, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, dijo que “hoy vengo a concretar un logro que empecé como secretario de Gestión Institucional y por obra y gracias a Omar lo hago como ministro. Vamos a profundizar la mirada local de la seguridad. Esta base surge de la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local. Hoy estamos aquí por una decisión política clara del gobernador Perotti, que es darle a la ruralidad el lugar que se merece”.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, señaló que “tratamos de trabajar todos juntos para lograr este objetivo”, afirmó y destacó que “en este corto plazo, en el mes de octubre se recibieron los aportes y se había comenzado la obra; y hoy tenemos el beneplácito de poder poder presentarla a la sociedad. Hay mucho por hacer, la complementariedad entre las fuerzas policiales y la Guardia Rural Los Pumas nos permitirá trabajar de una manera mucho más coordinada y eficiente”. Por otro lado, el jefe de la dirección general de la Seguridad Rural, Adrián Roland, sostuvo que es “un orgullo inaugurar un nuevo destacamento en el departamento Castellanos, que se suma a los que ya existen en Sunchales y en Frontera. Esto se venía planeando hace mucho tiempo porque es una necesidad en la zona. Estamos trabajando fuertemente contra el abigeato”.

Asimismo, el subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma, explicó que “esta decisión política, acompañada con recursos, se traduce en resultados que hoy podemos decir: en 2020, el 57% de los animales declarados robados fueron recuperados. Este número no dice nada por sí mismo, si no lo comparamos con 2019, donde hubo 23%. Del 23% a 57% con decisión política. Ahora le agregamos más recursos y esos recursos son tecnológicos”.

A continuación, el presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, sostuvo que “estamos orgullosos. Esta obra se llevó a cabo en 60 días. Este destacamento se complementará con los policías locales. Necesitamos de la unión de todos porque sino va a ser complicado combatir el delito. Además, necesitamos leyes claras y que la policía pueda trabajar”.

Finalmente, Luis Castellano, el intendente rafaelino, dijo que la creación del Destacamento “es un avance muy importante surgido de las mesas de diálogo institucional en seguridad que hemos construido”. “Nuestra Guardia Rural 'Los Pumas” estaba absolutamente relegada e hicimos una innumerable cantidad de gestiones para fortalecerla y no lo podíamos lograr y, ahora, la Guardia empieza tener equipamiento y personal para poder trabajar. Todo esto lo pudimos construir junto con la Sociedad Rural, los productores y es bueno que esté descentralizado porque el Área Metropolitana no necesita que nuestros pueblos cercanos se fortalezcan y es un paso adelante importante en la lucha por bajar el delito rural que tanto preocupa a nuestros productores”, concluyó el intendente.



LA NUEVA BASE

En esta ocasión, para el departamento Castellanos se incorporarán 12 agentes, además de una camioneta 4X4 0km, los que trabajarán desplegándose por la zona rural. Cabe señalar que los agentes se sumarán a 12 bomberos zapadores que se encuentran trabajando para la ciudad de Rafaela y la zona, y dan cuenta de un acompañamiento y un aporte constante para esta región. Con esta nueva base, Los Pumas cuentan con 39 secciones en todo el territorio y próximamente la provincia inaugurará una nueva base en Firmat, llegando a las 40. Cabe destacar que en el 2020 Los Pumas recuperaron 1.836 cabezas de ganado, lo que equivale a un 57,38% en relación al ganado sustraído. Se trata de un aumento en la operatividad de la Guardia Rural Los Pumas, ya que en 2018, el ganado recuperado fue de 528 cabezas y en 2019 de 559 respectivamente.



PRESENTES

También participaron del evento la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone; la jefa de la Policía de la Provincia, Emilce Chimenti; el jefe de la Guardia Rural “Los Pumas”, Ariel Roland; la jefa de la Unidad Regional V de Policía de la Provincia, Doris Abdala; el coordinador local del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Bruno Rossini; el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande; el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro; presidentes comunales; concejales, entre otros.