Lluvia: 42 milímetros este jueves

Tal como estaba estipulado, este jueves volvió a llover en nuestra ciudad y región, luego del alerta naranja que había emitido el miércoles el SMN para esta zona por el ingreso de una masa de aire muy grande, cálida y húmeda con desplazamiento lento y dispar en potencia, con ingreso de abundantes y persistentes precipitaciones y tormentas muy fuertes. Hasta anoche, en Rafaela la lluvia caída era de 42 milímetros aproximadamente, sin generar mayores inconvenientes. Hasta la hora 8 había sido de 9 milímetros, pero en horas de la siesta la inestabilidad fue bastante intensa. Igualmente, el alerta meteorológico continúa vigente para este viernes, donde se espera un cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales, condiciones algo inestables a inestables y posibles lluvias débiles y dispersas, no descartándose algunos eventos localmente más intensos. Recién para este sábado las condiciones climáticas podrían mejorar, con tendencia a despejarse a lo largo del día. De todos modos, se estiman condiciones algo inestables y mejorando lenta y gradualmente, con alguna posibilidad lluvias débiles y dispersas, sobre todo durante las primeras horas de la jornada.



BAJO AGUA

En tanto, el departamento San Jerónimo se vio profundamente afectado por las precipitaciones. Ayer al mediodía, Coronda -su cabecera- estaba "bajo agua", según las propias autoridades, donde hasta el mediodía había llovido 120 milímetros. Y el caso de Gálvez no fue mejor: entre las 7:30 y las 12:00 cayeron 232 milímetros, a los que se suman 40 mm previos durante la primera mañana. Así, el total acumulado fue de 272 mm. Además, las autoridades locales señalaron que hay unas 96 personas evacuadas en la ciudad de Gálvez y 50 en Coronda. Mientras tanto, la situación más complicada se da en Arocena "que tiene un canal en la zona suroeste que ha desbordado" y hay gente autoevacuada que se niega a abandonar sus viviendas. Si bien el agua escurrió bastante en la zona, habrá que ver qué pasa con el tiempo y si continúan las lluvias. Por otro lado, señalaron que las rutas en el sector siguen complicadas y recomiendan que la gente no viaje hasta hoy si no tiene urgencia.