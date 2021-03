Perotti entregó 60 millones a Rafaela para la construcción Locales 26 de marzo de 2021 Redacción Por Este aporte está destinado al área industrial y permitirá potenciar el desarrollo productivo y exportador de Rafaela y la región. “Todo esto tiene que ver con el convencimiento del Gobierno de la Provincia en el acompañamiento a los sectores productivos, a las pequeñas y medianas empresas, porque son las que consolidan el trabajo y el arraigo en el interior del país”, afirmó el Gobernador.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ACTO. El gobernador, junto a autoridades locales y provinciales, durante el encuentro que se realizó ayer en instalaciones del CCIRR.

Este jueves, el gobernador Omar Perotti entregó 60 millones de pesos a la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela para la construcción del Centro Logístico Internacional en el área industrial con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo y exportador de Rafaela y la región.

El acto se llevó a cabo en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y estuvieron presentes el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Costamagna; el intendente Luis Castellano; el senador Alcides Calvo; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Edmundo López; y el presidente de la institución anfitriona, Diego Castro. “Todo esto tiene que ver con el convencimiento del Gobierno de la Provincia en el acompañamiento a los sectores productivos, a las pequeñas y medianas empresas, porque son las que consolidan el trabajo y el arraigo en el interior del país”, declaró el Gobernador.

También dijo que “un concepto diferente en el comercio exterior, cuando se está cerca de la producción y las pequeñas y medianas empresas, asumir el rol de facilitador sin dejar de lado las instancias de control. No vamos a integrar este país si no tenemos esta visión de favorecer el desarrollo de emprendimientos en el interior. Este deseo que tiene muchos años, de tener un Centro de Logística tiene que ver con este fundamento”. “Tener una estructura de comercio exterior institucionalizada es una herramienta indispensable para nuestro Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología; tener cámaras que agrupan a PyMEs en nuestro territorio nos da interlocutores concretos, capacitaciones, atender el día a día a muchos exportadores y la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela siempre marcó la diferencia”, agregó Omar Perotti.



LA PLANIFICACION

COMO POLITICA DE ESTADO

Es importante mencionar que a principios de marzo, el intendente Luis Castellano firmó un convenio de comodato con el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, a partir del cual el Estado local cedió terrenos para la ejecución de esta obra. Al tomar la palabra, Luis Castellano habló de la importancia de la planificación en el proyecto de ciudad. “Desde hace varios años se comenzó con un plan que se llamó PER al que se le vino dando continuidad permanentemente junto con instituciones para pensar la Rafaela que queríamos para adelante”. En esta estrategia “se pensó que el sector noroeste sea el lugar del desarrollo productivo y logístico. Si esto no se hubiera discutido 20 años atrás, no sería posible. Es lo que se llama política de Estado y la continuidad de un proyecto que discutimos entre todos y del que todos somos partícipes”, señaló el Intendente.

Un par de definiciones que me parece hacer, la primera es lo importante de la planificación. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en un acto en el área industrial en donde el gobierno nacional hace una inversión de 60 millones de pesos en infraestructura, ahora esta inversión de 60 millones de pesos también para lo que es este centro logístico internacional, la pavimentación del camino 6 que va a brindar conectividad con la variante rafaela. La variante y la ruta 34. Todo esto es posible porque Rafaela tuvo una planificación. Por otro lado, remarcó la importancia de la alineación política de los tres niveles del Estado: “Tenemos la particularidad que esto puede acelerarse mucho más y se da producto de un alineamiento, que tiene un único objetivo y es fortalecer nuestro sector productivo”. “Acá está el Gobierno nacional, provincial, municipal, las instituciones y los empresarios y empresarias, más allá de las diferencias. Necesitamos que todo lo que se pueda gestionar juntos, lo hagamos, que defendamos lo que queremos y sigamos mirando la Rafaela de los 150 años. Hay mucho por hacer”, finalizó Castellano.



ESTAR CERCA DE

LAS PYMES

A su turno, el ministro Daniel Costamagna agregó:“Nuestro desafío es seguir creciendo, creando competitividad y las capacitaciones que hemos puesto en marcha para mejorar el perfil de la mano de obra. Este Centro de Logística Internacional, sin dudas, va a acercar a toda la logística del transporte sumándose a la tecnología. Pero, fundamentalmente, la intención es estar cerca de las PyMEs”.

En tanto que Edmundo López explicó: “El Centro Logístico tiene la característica de ser internacional porque apunta a la exportación e importación. Básicamente, se va a construir un depósito fiscal que permitirá que las empresas que no nacionalizan inmediatamente sus mercaderías, las depositen allí y lo vayan realizando en el transcurso del tiempo”.

Además, “hay veces que aparecen dificultades con la documentación o distintas situaciones que se presentan en el comercio y se ven en la necesidad de recurrir a otros lugares cercanos a Rafaela o no. Esto facilitará la reducción de costos y consolidar cargas, es decir que las empresas no van a necesitar llenar un camión o contenedor para exportar sus mercaderías sino que van a poder agruparse con otras empresas y, en este depósito fiscal, realizar la consolidación de ese camión o contenedor y llevarlas a destino final. Lo mismo pasará con la importación. En general, las beneficiarias son las pequeñas y medianas empresas que no pueden con una carga completa”.

Otro objetivo es que “en Rafaela podamos desarrollar una plaza de contenedores para que las compañías marítimas depositen sus contenedores en nuestra ciudad. Esto facilitará que las empresas que exportan no tengan que ir a buscar el contenedor a la ciudad de Buenos Aires, traerlo, cargar la mercadería y exportarlo. Sino que estará acá, con lo cual se evita un trayecto con un consecuente ahorro de costos y una mejora en la competitividad de las empresas. Esto también será para la región, un importante punto de referencia y un potenciador de otras actividades y oportunidades para el comercio exterior”.