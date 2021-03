Inscripción extraordinaria a becas en jardines privados de la ciudad Locales 26 de marzo de 2021 Redacción Por Es por motivos de incompatibilidad horaria en las salas de las edades requeridas, por lo que no llegaron a completarse con los nombres en lista de espera. La preinscripción se realiza desde este jueves 25 de marzo, hasta el martes 30 inclusive, de manera online.

Durante el 2020, la Municipalidad de Rafaela llevó adelante un Programa de Asistencia a Jardines Maternales Privados, una serie de ayudas económicas con las que se acompañó a estas instituciones en un contexto adverso que las tuvo casi todo el año con las puertas cerradas.

Como contraparte, el compromiso asumido por los jardines fue que el aporte volvería a la comunidad en forma de vacantes para niños y niñas que quedaran en lista de espera en los jardines municipales. En esos casos, las familias que aceptaran el beneficio, recibirían una beca para cubrir la mayor parte de la cuota mensual. No obstante, por motivos de incompatibilidad horaria en las salas de las edades requeridas, estas vacantes no llegaron a completarse con los nombres en lista de espera.

En este marco, la Secretaría de Educación definió abrir una instancia excepcional de preinscripción de postulantes para cubrir estos cupos. Con los niños y las niñas que se postulen, se armará un escalafón de ingreso para el mes de abril.

Entre los requisitos, será indispensable que sus tutores trabajen y/o estudien en el nivel superior. De esta forma, se busca contemplar y acompañar especialmente a aquellas mamás que están cursando un estudio terciario o universitario.



PREINSCRIPCION

La beca que se entregó el año pasado cubre la mayor parte del valor de la cuota del jardín, permitiendo que la familia solo deba aportar 1.500 pesos mensuales por el servicio. Dicho servicio comprende 3 horas diarias de cuidado, dejando a criterio de la familia el contratar o no más tiempo, según sus necesidades. La preinscripción está abierta desde ayer y se extenderá hasta el martes 30 inclusive, de manera online, ingresando al siguiente formulario: t.ly/ykcN.

Deberán completar los campos requeridos y adjuntar la foto o imagen escaneada del DNI del niño/a y del tutor/a, además de constancias de trabajo y/o estudio. Cabe destacar que las vacantes disponibles son para sala de bebés turno tarde; sala de 1 año en turno intermedio (comienza cerca de las 12:30) y turno tarde; sala de 2 años en turno intermedio (comienza cerca de las 12:30) y turno tarde; y sala de 3 en turno intermedio (comienza cerca de las 12:30) y turno tarde.