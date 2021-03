Sain, entre las cuerdas Locales 26 de marzo de 2021 Por Darío H. Schueri Le abrieron un expediente en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Provincia.

(Desde Santa Fe). - Siete de los nueve integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidieron abrir el expediente para analizar la viabilidad de iniciarle el proceso de juicio político al ex ministro de seguridad Marcelo Saín. Los dos representantes del peronismo (Oscar Martínez y Matilde Bruera) elaboraron sendos dictámenes de minoría, recomendando el archivo de la causa con el argumento de que Sain ya no forma parte del Poder Ejecutivo.

El vocero ante la prensa del dictamen de mayoría, el socialista Joaquín Blanco llegó a decir que el decreto de aceptación de la renuncia de Sain aun no fue publicado en el Boletín Oficial; Oscar Martínez por su parte pidió que el Poder Ejecutivo remita a la Comisión copia del decreto de aceptación de la renuncia de Sain.

Además, la mayoría le solicita al Fiscal General Jorge Baclini que no admita mientras se sustancian las incidencias, que Sain regrese a su cargo de Director del Organismo de Investigaciones del MPA “para que no entorpezca el proceso debido al privilegio del cargo”. En este caso, la Comisión de Juicio Político coincide con idéntico pedido a Baclini, aunque con otros argumentos, realizado por 27 Diputados de distintos bloques.

Será ahora la Diputada nacional de la Coalición Cívica Lucila Lehmann, quien ante la citación de la Comisión deberá aportar los elementos que prueben el pedido de juicio político a Marcelo Sain, mientras que se le solicitará al Poder Ejecutivo copia de la aceptación de la renuncia de Sain, y los motivos de la misma.

Vale señalar que el Diputado socialista Pablo Farías denunció a Sain ante el Inadi por “múltiples manifestaciones vertidas, en el marco de entrevistas periodísticas, redes sociales y audios de WhatsApp, agraviando constantemente a ciudadanos, instituciones y a la comunidad santafesina en general”.

El clima que se advirtió tras la reunión era titubeante, sobremanera en el oficialismo imperante en la Cámara – FPCyS – que piadosamente el peronista “Cachi” Martínez no quiso ahondar cuando ante sus argumentos por el rechazo y archivo del juicio político, le preguntamos si entonces el dictamen de la mayoría había sido más político que administrativo: “usted lo dice”, evadió. Lo cierto es que una vez más el insólito ex ministro sigue en el centro de la escena; y tal como viene la mano sospechamos que lo hará por un tiempo más. Sain no es una persona de andar pasando desapercibido por la vida.



PULLARO Y LOS

ALLANAMIENTOS EN RAFAELA

Ante los allanamientos producidos en Rafaela dentro del marco de la investigación por juego clandestino bajo las órdenes de los Fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, el Diputado provincial Maximiliano Pullaro – uno de los apuntados permanentemente por Sain – señaló que “la dirigencia política que conduce la Municipalidad y la Provincia, que habilitaban algunos locales, ¿no veían el elefante flúor?”.

El titular de la bancada radical agregó que “la justicia está avanzando, en poco tiempo saldrán a la luz las complicidades, a la vez que se preguntó: ¿todo se aceleró después de la salida del ministro de seguridad?; ¿en esta causa hablarán también de mafias? Felicitaciones al Organismo de Investigaciones, que fue creado para ir a fondo”.