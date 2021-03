Suspenden vuelos desde este sábado Nacionales 26 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno nacional suspenderá desde el este sábado los vuelos regulares procedentes de Brasil, Chile y México "hasta nueva decisión", y definió aplicar "más controles para argentinos que regresen del exterior". Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que la Decisión Administrativa (DEA) se publicará esta noche en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el próximo sábado.

Las fronteras estarán "cerradas al turismo", y aclararon que "todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo". Ante la consulta de NA respecto del regreso de los argentinos que se encuentren en Brasil, Chile y México, subrayaron: "Se reprogramarán sus ingresos en sus compañías aéreas correspondientes de acuerdo al plan que organice el Ministerio de Transporte".

Fuentes oficiales detallaron que "los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina", y además deberán repetir el PCR "al llegar al país y otro al séptimo día de ingreso". En esa línea, indicaron que el valor económico del test estará "a cargo del pasajero", al igual que el pago del su alojamiento de confinación.

"Quienes resulten positivos, al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera", subrayaron.

En tanto, quienes resulten negativos en el testeo podrán cursar el aislamiento en sus domicilios y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo. "Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen", detallaron desde el Ejecutivo.

Además, el Gobierno "controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios", y en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, "las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los arts. 205 y 239 del Código Penal (por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública)".

También se estipuló que los viajeros deberán "declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país". Según fuentes con despacho en Balcarce 50, la batería de medidas se toman porque hay "preocupación" ante "todas las variantes del COVID-19".

En ese sentido, resaltaron que la suspensión de vuelos procedentes de Brasil y Chile se debe a que "son países vecinos y tienen muy alta circulación comunitaria de la cepa de Manaos". "México se incluye en la medida porque muchas personas vinieron contagiadas de ahí, aunque no sea cepa Manaos", agregaron.

Por último, aclararon que Estados Unidos no se incluye en las restricciones porque "no hay transmisión comunitaria de la cepa de Manaos y tampoco hay gran cantidad de contagiados que vengan de ahí".

"Se recomienda a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas", reiteró el Gobierno.

Respecto de la comercialización de viajes de egresados, precisaron que "las agencias de turismo deberán presentar protocolos al Ministerio de Turismo y Deportes, y certificación del laboratorio de testeo en destino".

De esta manera, la suspensión de vuelos procedentes de Brasil, Chile y México se suman al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.