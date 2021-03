El TC va a San Nicolás con la presencia de 47 inscriptos Deportes 25 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ACTC BUSCARA REPETIR. José Manuel Urcera, ganador de la segunda fecha.

Un total de 47 pilotos estarán presentes el próximo fin de semana en la tercera fecha de la competencia de Turismo Carretera que se llevará a cabo en el autódromo de San Nicolás. Las novedades en la grilla son los regresos de Sergio Alaux y Matías Rodríguez mientras que el que no podrá estar presente es Mathías Nolesi, quien el pasado sábado dio positivo en coronavirus tras realizarse un hisopado. "Lamento informarles que no podré estar presente en la fecha de San Nicolás. He dado positivo de Covid-19, y me encuentro en perfecto estado de salud. Agradezco a todos los que se han comunicado con nosotros y a los sponsors, que supieron atender la situación y nos acompañan en este momento", señaló.

En un mensaje que difundió en sus redes sociales, el piloto de Ford añadió: "Nos reencontraremos, si Dios quiere, el 17 y 18 de abril en Concepción del Uruguay. Gracias a todos por su constante apoyo".

Los pilotos que correrán en San Nicolás son: Mariano Werner (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), José Manuel Urcera (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Emanuel Moriatis (Ford) y Leonel Pernía (Torino).

Además competirán: Juan Martín Trucco (Dodge), Nicolás Bonelli (Ford), Luis José Di Palma (Ford), Emiliano Spataro (Torino), Facundo Della Motta (Torino), Norberto Fontana (Chevrolet), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Gabriel Ponce de León (Ford), Juan José Ebarlin (Chevrolet), Pablo Costanzo (Torino) y Nicolás Cotignola (Torino).

También participarán de la carrera: Christian Dose (Chevrolet), Juan Pablo Gianini (Ford), Leandro Mulet (Dodge), Germán Todino (Torino), Julián Santero (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet), Diego Ciantini (Dodge), Facundo Ardusso (Chevrolet), Agustín Canapino (Chevrolet), Martín Ponte (Dodge), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Matías Rodríguez (Torino).

La lista de pilotos se completa con: Marcos Landa (Torino), Juan Martín Bruno (Dodge), Carlos Okulovich (Torino), Lionel Ugalde (Torino), Gastón Ferrante (Torino), Diego de Carlo (Chevrolet), Alan Ruggiero (Ford), Andrés Jakos (Dodge), Marcelo Agrelo (Torino), Nicolás Trosset (Ford), Valentín Aguirre (Ford), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Ayrton Londero (Ford).



LOS HORARIOS

El sábado de 11:00 a 11:15 se llevará a cabo el primer entrenamiento del Grupo A, mientras que el del Grupo B se realizará de 11:18 a 11:33: el segundo ensayo de ambos serán de 12:24 a 12:54 y de 12:57 a 13:27, respectivamente. En cuanto a la clasificación, se efectuará en cuatro tandas de 8 minutos cada una: de 15:50 a 15:58, de 16:03 a 16:11, de 16:16 a 16:24 y de 16:29 a 16:37.

El domingo a las 9:50 será el turno de la primera serie de cuatro vueltas, mientras que a las 10:15 se correrá la segunda y a las 10:40 la tercera, ambas también de cuatro giros. Luego, a las 13:20, se disputará la carrera final que constará de 20 vueltas o 50 minutos máximo.

Finalmente, y pese a las gestiones que se realizaron entre la ACTC y la Municipalidad de San Nicolás, la tercera fecha de Turismo Carretera se disputará a puertas cerradas, tal como sucedió en el arranque de temporada en La Plata. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no autorizó la presencia del publico debido a la situación sanitaria por la pandemia de COVID-19.