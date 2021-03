LNB: se mantiene el descenso Deportes 25 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Luego de algunos idas y vueltas en los que se planteó la posibilidad de anular los descensos en La Liga Nacional de básquet para esta misma temporada, cuando restaba poco para definir a los que jugarían por la permanencia, Gerardo Montenegro confirmó que si los habrá.

En diálogo con 3x3 UCU, el presidente de la AdC confirmó la decisión de mantenerse bajo el reglamento impuesto para la temporada 2020/21 de la competencia doméstica y no habrá modificaciones de último momento en el mismo. De este modo, es un hecho que Bahía Basket y Atenas jugarán los playoffs por la permanencia en una serie a tres partidos y el perdedor de ellas deberá jugar la próxima temporada en La Liga Argentina.

En tanto, la postemporada comenzará el 5 de abril en los estadios de Obras y Ferro, con cruces al mejor de tres partidos, mientras que el duelo entre Atenas y Weber Bahía Basket que definirá el único descenso de esta temporada iniciará el día siguiente, el 6, con ese mismo formato.

Por otra parte, ayer Regatas Corrientes derrotó a Olímpico de La Banda por 80 a 56 y se clasificó directamente a los cuartos de final.



ACTIVIDAD EN LA ARB

Este viernes comenzará el torneo de básquet femenino de primera: jugarán desde las 21.30 Ben Hur vs. Unión de Sunchales en Rafaela e Independiente vs. Libertad en Ataliva.

Por el torneo de primera Preparatorio masculino, el viernes 26 jugarán Libertad vs. Atlético en Sunchales a las 21.30.