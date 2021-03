En San Vicente, Bochófilo Bochazo abre la fecha con Florida de Clucellas Deportes 25 de marzo de 2021 Redacción Por Este jueves comienza el segundo capítulo del Apertura de Primera A. Seguirá mañana y se completará el domingo.

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pondrá en juego su segunda fecha, la cual dará inicio este jueves con el primero de los dos adelantos que se disputarán; el otro irá mañana.

En San Vicente, desde las 21.30hs (Reservas 20 hs.) Bochófilo Bochazo estará recibiendo a Florida de Clucellas, en el encuentro que abrirá una nueva fecha del principal certamen liguista.

Ambos vienen de igualar en el debut. Los de San Vicente ante el Deportivo Ramona 1 a 1, también jugando de locales; mientras que la ‘Flora’ de local empató 2-2 con Brown.



La fecha continuará mañana con la disputa del otro adelanto, que se jugará en Ramona con el “Depor” recibiendo a Libertad de Sunchales, a las 21.30hs.

El resto irá el domingo: Ben Hur vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs 9 de Julio, Unión de Sunchales vs Brown de San Vicente, Deportivo Aldao vs Talleres de María Juana, Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela.