Agrometal logró revertir las pérdidas de 2019 y cerró un ejercicio con fuertes ganancias

En plena pandemia, vendió toda la producción e incorporó más de 100 empleos. Además, aplicó una política de género: por primera vez sumó personal femenino a la planta industrial.

Agrometal, ubicada en Monte Maíz, presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) sus estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2020 y el documento refleja cifras sorprendentes.

Por ejemplo, que la facturación creció 60 por ciento, de 2.278 millones de pesos a 3.640 millones, y que el resultado integral del ejercicio dio un giro de 180 grados: la empresa había tenido una pérdida financiera de casi 150 millones de pesos en 2019 y pasó a ganar 280 millones.

Según Rosana Negrini, titular de la compañía, el problema en 2019 habían sido las altas tasas de interés y la fuerte devaluación del peso. El año pasado, en cambio, “hubo tasas razonables, crecimos en ventas, y tuvimos un precio por unidad 90 por ciento más alto, debido a la mayor tecnología y el mayor tamaño de las sembradoras fabricadas”, explicó Negrini según lo publicado por Agrovoz.



EL BALANCE

En concreto, el balance indica que Agrometal fabricó 383 sembradoras en 2020, un 21 por ciento más que las 317 del ejercicio anterior. En cuanto a ventas, comercializó 394 equipos, un 17 por ciento por encima de los 336 de 2019.

El máximo de los últimos años ocurrió en 2017, con 490 sembradoras. Sin embargo, Negrini aseguró que no son valores comparables porque –insistió– las máquinas que están ensamblando en la actualidad son más grandes y poseen mayor tecnología que las de aquel entonces, por lo que demandan un mayor tiempo de fabricación.



LOS FACTORES

El éxito del año pasado obedece a que los vientos que inciden en el negocio soplaron a favor: la maquinaria agrícola fue uno de los primeros rubros habilitados para trabajar en el marco de las restricciones por la pandemia de Covid-19, el agro tuvo una muy buena cosecha y los precios internacionales de los granos mostraron un fuerte aumento.

“Nosotros vendemos un bien dolarizado, pero con una lista de precios valuada a tipo de cambio oficial. A la par, volvió a haber buenas ofertas crediticias de los bancos. Por eso es un momento atractivo para los productores para renovar la maquinaria”, repasó Negrini.

En el balance, Agrometal relata un dato que muestra con claridad el empuje que vive el sector desde mediados del año pasado. “La notable demanda de sembradoras generó una situación no habitual en los últimos ejercicios económicos: a finales de agosto ya estaba comprometida la venta de toda la producción prevista para el año”, indica el documento.

El interés fue tan grande que, pese a que la empresa decidió que solo recibiría señas para comprometer producción –a fin de reducir el riesgo financiero que significaría tomar pagos completos con la inestabilidad económica argentina–, a fin de año ya tenía aseguradas 100 ventas para 2021.

“Claramente, se puede apreciar en el estado de resultados que la estrategia implementada rindió sus frutos. Un margen bruto importante, con baja incidencia relativa de los gastos y resultados financieros más determinados por diferencias de cambio que por los intereses pagados, son las razones que permiten mostrar un resultado neto que alcanza un 8,3 por ciento con respecto a las ventas netas y un 26,5 por ciento respecto al patrimonio neto”, remarca el informe de Agrometal.

Otro dato significativo del año pasado es que la empresa elevó su plantel de personal un 40 por ciento, de 300 empleados a 425. Y con un enfoque de género acorde a los tiempos actuales: incorporaron las primeras 14 mujeres en la parte industrial.

“En 2020 el área de Recursos Humanos incorporó personal femenino en puestos de trabajo de armado de subconjuntos livianos y una supervisora para el sector pintura, transformando a la empresa en una de las primeras del rubro en incluir mujeres en puestos netamente de fabricación”, señala el balance.

“Es algo que buscábamos hace mucho tiempo y ante la necesidad de personal y la escasez de oferta a nivel local, incorporamos varias en montaje, en la máquina láser, en programación, en armado de cuerpos. Fue la primera vez en 70 años con mujeres en la planta y no solamente en las oficinas, y fue una experiencia fantástica, que nos abre muchas oportunidades”, completó Negrini.



PROYECCION 2021

En este contexto, la apuesta de Agrometal es a que la senda de expansión se prolongue en 2021. “Prevemos que en el primer semestre seguiremos recibiendo los efectos positivos de las variables. El desafío será principalmente a nivel productivo y logístico para llevar la producción al máximo posible y así atender la demanda de nuestros clientes”, destaca el balance de Agrometal.



EL CRECIMIENTO

Negrini amplió diciendo que tienen presupuestado un crecimiento del 15 por ciento, para lo cual están activando inversiones que estaban frenadas, como la incorporación de una nueva máquina láser que desde 2019 tenían trabada en la Aduana y recién ahora pudieron llevar a Monte Maíz, y la puesta en funcionamiento de dos nuevas naves productivas.

Actualmente, la empresa ya tiene vendido el 40 por ciento del presupuesto de todo el año y está trabajando a dos turnos con capacidad completa. A futuro podría incorporar un tercer turno, en la medida en que no haya problemas para conseguir insumos y, también, personal.

De acuerdo con la presidenta de Agrometal, esto no depende solo de los factores propios del sector, como los precios internacionales y que el clima acompañe al campo, sino también de que la economía pueda reacomodarse y que la segunda ola de Covid-19 no obligue a volver a paralizar actividades.

“En pocos meses ya vamos a tener vendido todo el año y sería feliz si ya pudiera tener todos los insumos en el patio de la fábrica, pero los proveedores están desbordados. Y el tema del Covid es preocupante, de nuevo están apareciendo pequeños brotes que pueden complicar todo”, resumió.